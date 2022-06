Culisele aventurilor prin România, străbătută în lung și-n lat de George Mihai de la Kanal D: „O ediție înseamnă două zile de filmare de dimineața până seara”

România are multe povești de spus, iar o parte dintre acestea au fost arătate de George Mihai în cadrul emisiunii ROVentura de la Kanal D.

Aventurile din spatele ROVentura, povestite de George Mihai

Realizatorul emisiunii de travelling difuzată în fiecare sâmbătă de la ora 15:00 a dezvăluit câteva lucruri din culisele realizării acestui proiect, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

-Cum a apărut acest proiect și cât de greu e să călătorești în interes de serviciu?

Acest proiect a fost conceput de mine. În 2018, după zece ani de rubrici de călătorie și tradiții culinare în cadrul Știrilor Kanal D și “Asta-i România” m-am gândit să facem o producție care să le înglobeze pe toate; și pasiunea mea pentru călătorii, și tradițiile culinare. Așa a apărut ideea proiectului “ROventura” care a fost difuzat la Kanal D începând din toamna anului 2018.

-Poți să ne povestești câteva peripeții din locurile pe care le-ai vizitat?

Nu este deplasare prin țară din care să nu ne întoarcem cu povești. S-au întâmplat tot felul de lucruri; ne-a lașat mașină în drum, am rămas fară frâne acum trei ani într-o deplasare la Bacău. Prin Harghita m-am dat cu placa pe apă și am pierdut GoPro-ul (n.r. camera) pe care l-am căutat apoi pe fundul lacului vreun sfert de oră, ghidat de colegii de pe margine. Fiecare dintre noi pățește ceva în aceste deplasări; fie o căzătură cu ATV-ul, fie o răsturnare cu snowmobilul. Dar important este că la sfârșit să ne aducem aminte cu umor de aceste peripeții.

Cum se înțelege cu Andreea Străvoiu

-Care sunt locurile din România mai puțin cunoscute pe care le recomanzi oamenilor?

În ultima vreme îmi place să ajung în zonele rurale, prin comunele și satele foarte puțin cunoscute și exploatate turistic. Când ajungi acolo ai senzația că trebuie să scoți apa din piatră seacă, ceea ce nu este adevărat. Descoperi în astfel de locuri că se întâmplă lucruri frumoase; fie locul are o poveste frumoasă, fie oamenii sunt minunați, fie poți, dacă ești turist, să ai parte de aventuri, activități pe care nu le mai regăsești în alte părți. Recent, am ajuns la Vulcan și Cristian, în zona Brașovului, două sate pitorești în care chiar se face turism de calitate.

-Cum te înțelegi cu colega ta, Andreea Străvoiu? Cum o descrii ca parteneră de călătorit?

Foarte bine, suntem colegi și suntem împreună în acest proiect din 2019. Petrecem zece zile împreună lunar, atâta timp cât suntem prin țară la filmări, și mă înțeleg la fel de bine cu Andreea cum mă înțeleg, de altfel, cu toți colegii. Când suntem la filmări ne punem energiile la un loc să oferim telespectatorilor Kanal D o emisiune de calitate, care să îi inspire în alegerea destinațiilor de vacanță. prețuiește foarte mult sporturile de aventură, pe cele care implică mai multa adrenalină, eu sunt ăla mai așezat, cu picioarele pe pământ și la propriu și la figurat.

„Faptul că nouă ne place poate duce cu gândul că e floare la ureche”

-Telespectatorii ROVentura au senzația că este floare la ureche realizarea acestei emisiuni. Cum se produce, practic, fiecare ediție? Care a fost locul în care ați filmat cele mai multe ori? De ce dificultăți v-ați lovit până acum?

Nu este chiar floare la ureche. Faptul că nouă ne place foarte mult ceea ce facem și că la televizor și în Social Media apar lucrurile minunate poate duce cu gândul că este floare la ureche. Dar nu este ușor. Acum, când povestim, suntem plecați de zece zile de acasă. Mai avem șase zile de filmare. O ediție ROventura înseamnă cel puțin două zile de filmare de dimineața până seara. Înseamnă multe ore pe drum, înseamnă un troller imens purtat cu noi, pe care îl desfacem și îl împachetăm foarte des. În mașină este un adevărat puzzle că să încapă toate, echipamente, bagaje.

De cele mai multe ori am filmat în Bucovina și Moldova și la mine la Buzău (n.r.regiunea natală). Dacă în cazul Buzaului asta se explică și prin proximitate și prin patriotismul meu local, în Bucovina ajungem de cel puțin două ori pe an, în două anotimpuri diferite. Am prezentat cam toate locurile frumoase din acea zonă și toate activitățile, de la sporturi de aventură de iarnă, offroad, până la tradițiile culinare. Singurele inconveniente sunt faptul că suntem plecați de acasă multe zile. Ni se face dor de cei de acasă, sunt zile în care poate vrei să te odihnești. Drumurile sunt partea cea mai chinuitoare. Cu toate acestea, ne găsim motivația să mergem mai departe. Asta pentru că ne place la nebunie ceea ce facem.

George Mihai și-a început cariera în 2003, la o televiziune locală

-Care a fost parcursul tau profesional pana acum?

Parcursul meu profesional începe în 2003 când am intrat într-o televiziune locală, Alpha TV București. Trei ani și jumătate am făcut scoală propriu-zis, muncind, făcând tot ce ține de televiziune, am “furat” de la oamenii din jurul meu tot ce am putut fară să am studii în domeniu, aveam doar un curs de jurnalism, de radio și televiziune. Cred că m-a ajutat pasiunea și faptul că m-am bucurat să lucrez într-o redacție de oameni faini care mai apoi au plecat în televiziunile mari.

Îl amintesc aici pe George Dumitrescu care mi-a fost mentor și pe care l-am urmat ulterior, în 2007, la Kanal D. Din 2007, după patru ani ca reporter de teren, social, de eveniment, am ajuns să mă axez pe rubrica de călătorii din cadrul Știrilor Kanal D și pe rubrica din cadrul emisiunii “Asta-i România!”. Au fost ani frumoși, în care am cunoscut oameni. Am descoperit locuri, lucruri și povești pe care, ulterior, le pun la un loc în începând cu ora 15.00 la Kanal D.