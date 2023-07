Culisele plecării lui Mutu de la Rapid. Cât câștigă de fapt la Neftchi

Rapidistul Niță crede că pentru un antrenor ca Mutu conducerea Rapidului ar fi trebuit să pună o clauză de 1 milion de euro, însă nimeni nu a vrut să riște. Mai exact, 1 milion de euro să plătească Adrian Mutu despăgubiri dacă pleacă subit sau 1 milion de euro dacă e dat afara fără motiv.

Culisele plecării lui Mutu de la Rapid

e cea mai normală și bună decizie momentan pentru Rapid. Conducerea, dacă avea atât de mare încredere în Mutu când l-au numit, îi puneau o clauză de 1 milion în oglindă. Pleci dai 1 milion, te dăm afară îți dăm afară 1 milion. Neștiind dacă există potrivire de caracter, i-a pus 200.000.

ADVERTISEMENT

200.000 dacă te superi și tu la CS Dinamo să plătești clauza lui Mutu, Petrolul îi face rost, Fanatik îi face rost. Oricine își dorește un antrenor de perspectivă, cu relații în străinătate”, a răbufnit Robert Niță. ”Arsenal, știu eu sigur, i-au dat drumul lui Cîrjan să vină în România pentru că e Adrian Mutu antrenor. Arsenal a întrebat, cine e pe bancă? Mutu? Îi dăm drumul lui Cîrjan. Altfel nu ajungea la Rapid”, a intervenit Horia Ivanovici.

”La Arsenal există un departament al clubului care se ocupă de jucătorii împrumutați, au fișele lor, solicită datele. Pentru numele lui Mutu a venit. A avut încredere conducerea de 200.000, eu aveam încredere de 1 milion. E vina conducerii, de aia o să rămân cu tine toată viața, că pe tine nu te critic”, a completat Niță.

ADVERTISEMENT

În discuție a intervenit Dănuț Lupu, cel care consideră că în România nu se poate pune o astfel de clauză, însă Niță și-a continuat discursul: ”A avut clauză 200.000, s-a înțeles cu conducătorii. Foarte bine aici conducerea, puteau să zică nu plătești, nu pleci. Și plătea, dar luau 200.000. Așa Mutu e acolo și va vinde Rapid un jucător peste 1 milion când va fi. Și e bine”.

a dezvăluit ce salariu are Adrian Mutu la Baku: fostul atacant al naționalei poate câștiga și peste 1 milion de euro pe an dacă va reuși să câștige titlul. Mai mult, Adrian Mutu ar avea anumite bonusuri interesante care îi pot crește considerabil venitul.

ADVERTISEMENT

”Se duce la 4x 4 salariu, are peste 500.000 salariu, are net 50.000 pe lună, plus bonusuri, poate să ajungă la 1.2 milion și buget de transferuri. Au plătit 200.000 pe băiatul ăsta de la Sepsi, ei în transferurile în ultimii 5 ani au adus 500.000. Medie de 100.000 pe lună, obiectiv titlul”, a concluzionat Robert Niță.

Mai în glumă, mai în serios, Horia Ivanovici l-a văzut gânditor pe Dănuț Lupu și l-a întrebat dacă e supărat că Adrian Mutu are așa salariu mare. ”Nu m-au interesat niciodată salariile altor antrenori sau jucători”, a replicat fostul jucător al celor de la Rapid sau Dinamo București.

FANATIK SUPERLIGA a revenit și e în direct și în exclusivitate în fiecare zi de luni, marți și vineri de la ora 10:30, doar pe www.fanatik.ro. Pentru cei care nu pot să vadă emisiunea în timp real, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik, precum și pe pagina oficială de Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

ADVERTISEMENT