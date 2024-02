Culisele unui 0-9 năucitor al Rapidului la Hunedoara. „Mi s-a părut ceva dubios în compot. Or fi pus ceva!”

Ion Manu a făcut spectacol la FANATIK, la emisiunea „Suflet de rapidist”. Fosta mare legendă a Rapidului a vorbit despre cea mai mare rușine din cariera de jucător. Rapid a suferit sâmbătă .

Ion Manu, mărturii despre coșmarul carierei. Ce s-a întâmplat la meciul Corvinul Hunedoara – Rapid 9-0

Lucian Ionescu și-a adus aminte de unul dintre cele mai dureroase momente din copilărie, în calitate de suporter rapidist: „Îți mărturisesc că eu încă sunt supărat pe tine după atâția ani. Trebuie să amintesc cum nu doar mi-ați stricat copilăria, ci m-ați lăsat și fără un obiect de preț. Când eram puști, prin ’85 cred, îmi făcuse tata rost de un aparat de radio cu tranzistori, cu baterie pătrată, Elba. Era japonez, Sakura. Și îmi făcuse rost și de o cască pe care o băgai în ureche.

Eu eram foarte mândru de radioul ăla. La școală mai ascultam știrile sportive, muzică. Plec cu ai mei, aveam o mică proprietate la Cornu lângă Câmpina. Urma să fie etapă. Era emisiunea Fotbal minut cu minut, radiografia meciurilor.

Era vară și stăteam cu tata. Rapid juca la Hunedoara. Pusesem radioul cu antena scoasă pe o Skoda 120, l-am pus pe capotă și așteptam să înceapă meciurile. Încep, minutul 15, nicio legătură la Hunedoara, înseamnă că e bine.

Minutul 25: Cerem legătura la Hunedoara. Deschidere de scor pentru Corvinul. Zic: ‘Eh, 1-0, asta e. Ei echipă bună, noi în deplasare mai salcâm’. Dup-aia iar: Cerem legătura la Hunedoara. Zic: ‘Bă, om fi egalat?’. ‘Da, este 2-0 dragi ascultători’”.

Lucian Ionescu, exasperat cum Ion Manu încasa gol după gol: „A luat radioul și a aruncat cu el de un copac”

Moderatorul emisiunii își continuă „trauma” copilăriei: „În fine, la pauză 3-0. Eu deja îmi făceam socotelile. Tata cam stingea țigară după țigară și cam presimțea ceva. Zic: ‘Bă, și dacă ne bat ăștia 3-0 e onorabil’. Începe repriza a doua, iar: ‘Cerem legătura la Hunedoara. Minutul 50: ‘Dragi ascultători, incredibil. Scorul este 4-0.

Și s-a tot cerut legătura la Hunedoara. Eu tot visam că dăm un gol de onoare și când cere legătura la Hunedoara: ‘Dragi ascultători, incredibil: scorul este 7-0 pentru Corvinul’. Moment în care tata a luat de pe capotă frumosul meu radio, a aruncat cu el de un copac și s-a făcut praf, a zburat bateria.”

Eu am început să plâng și după radio și după scor, pe care l-am aflat a doua zi în ziarul Sportul. Avea tata pile și l-am cumpărat. Eu și la 7-0: ‘Bă, un 7-2…’. De unde, 9-0. Am rămas cu o supărare. Eu ți-am povestit ca suporter, dar ce s-a întâmplat atunci?”.

Ion Manu îi cere scuze lui Lucian Ionescu și explică rezultatul surprinzător: „Ai mei parcă erau drogați”

tot ce s-a întâmplat la acel meci: „Eu am luat doar 4 goluri. Chiar nu pot să-mi dau seama. Țin minte o singură chestie. Acolo când am ajuns am dormit la Deva. Până în minutul 25 am zis gata, iar ies cu litere mari, adică apăr bine. Știi cum dădeau la poartă Mateuț și Petcu…

Mergeam bine, șuturi după șuturi, până când a venit știuca de la Dubinciuc. A dat una era să cadă poarta pe mine. La vinclu. Ce să-i fac? Corvinul, echipă foarte bună, nu bună. Nu știu ce s-a întâmplat atunci. Ai mei parcă erau drogați.

Păi dacă fundașii mei luau mingea în careu la noi și le-o dădea tot lor?! În careu la noi în aceeași fază. Eu am zis ceva atunci dar nu în mâncare. Mie mi s-a părut ceva în compotul pe care ni l-a dat nouă la desert. Asta seara la cină”.

Ion Man, schimbat imediat după pauză. Rapid mai încasează însă 5 goluri în 25 de minute!

Ion Manu continuă povestirea și parcă retrăiește din nou meciul: „La pauză, mă ce s-a întâmplat în 20 de minute de am luat 3 goluri aiurea. Și în repriza a doua… Scăpau singuri: ‘Haideți să nu mai luăm, să începem să atacăm’. Unde să atacăm că noi rămâneam în fundul gol în spate.

În minutul 60 iar gol, minge deviată de ai mei. S-a făcut 4-0 și atunci Culae Lupescu l-a trimis pe Toader la încălzire să nu mai luăm goluri. Săracul Leontin al meu, din minutul 50 le-a luat pe toate cinci până în minutul 75. Nu știam pe unde să intru. Pe sub bancă, pe sub… Și mai erau 15 minute. Ne făceam de râsul curcilor. Bine că au mai pus ăia frână că altfel cine știe…

Cu toate că au trecut 39 de ani, să știi că eu am venit să îmi cer scuze și din partea mea ți-am adus un radio. Și din partea domnului Toader, pentru că el a luat cinci ți-a luat unul mai mare ca să nu mai fii supărat pe noi.

Lucian Ionescu a primit cu zâmbetul pe buze cele două „trofee” și a declarat emoționat: „Nu mai trăiește tata că s-ar fi bucurat să vadă cu ce trofee mă întorc acasă. Voi asculta Lara Fabin sau voi da pe Sport Total FM”.

Ion Manu și Lucian Ionescu, povestea unuia dintre cele mai mari coșmaruri din istoria Rapidului