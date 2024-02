, dar trei minute mai târziu a început dezastru pentru Rapid! Mai întâi Săpunaru a gafat decisiv și ieșenii au egalat, iar în ultimele minute de joc moldovenii au mai marcat de două ori.

S-a terminat cu liniștea la Rapid! Galeria giuleștenilor i-a gonit pe jucătorii lui Bergodi: „Rușine să vă fie!”

La finalul meciului, jucătorii și antrenorul Cristiano Bergodi au mers să-i salute pe cei 500 de suporteri rapidiști veniți de la București, însă s-au lovit de o reacție dură.

Galeria giuleștenilor i-a gonit pe jucători și a scandat: „Rușine să vă fie!”. În tot acest timp, camerele au surprins dezamăgirea de pe chipurile lui Mircea Lucescu, Daniel Niculae, Dan Șucu și Victor Angelescu, prezenți în tribunele de la Iași.

Cristi Săpunaru și-a asumat greșeala!

. În minutul 55 a dat pe lângă mingea și ieșenii aveau să egaleze, iar din acel moment moldovenii reveneau spectaculos în joc.

După meci căpitanul giuleștenilor și-a asumat eroarea: „Meciul ăsta l-am pierdut eu nu echipa. A venit mingea din nocturnă și de acolo i-am băgat în meci. Până atunci era o singură echipă pe teren. Se întâmplă, mergem mai departe. Vedem ce va fi meciul următor cu UTA și asta e.

La gafa mea s-a făcut diferența. Dacă nu făceam acea gafă nu-i băgam în meci. Nu aveau nicio ocazie, doar șuturi din afara careului. Am pierdut un punct jumătate, atât. O să îl recuperăm. Urmează meciul cu UTA. Trebuie să spălăm rușinea din meciul ăsta și să ne menținem pe locul 2”.

Bergodi nu e supărat pe Săpunaru!

Deși chiar și , antrenorul Cristiano Bergodi susține că nu e supărat pe căpitanul său pentru gafa din meciul cu Poli Iași.

„Chiar dacă am pierdut 3 puncte, am avut ocazii bune. Probabil în prima repriză n-am fost așa de buni, dar în a doua parte ei au schimbat sistemul de joc și echipa noastră și-a revenit. E un duș rece care ne pune cu picioarele pe pământ, pentru că probabil am primit prea multe felicitări în ultima vreme.

Nu știu dacă greșeala lui Săpunaru a fost decisivă. Am încercat să jucăm, am avut două ocazii bune și după ce am fost egalați. Nu am văzut că echipa a căzut psihic după acea greșeală. Am schimbat ceva, dar…”, a spus Bergodi.