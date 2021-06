Cântărețul de muzică de petrecere a la sfârșitul lunii mai. Acesta a fost descalificat din competiție după ce a refuzat să intre pe traseu.

ADVERTISEMENT

Anterior, Culiță Sterp explicase că își dorește să revină acasă pentru că . Artistul își dorea să-i fie alături femeii și a rugat telespectatorii de mai multe ori să-l ajute să iasă din competiție.

Culiță Sterp a recunoscut. Ce o să-i lipsească cel mai mult de la Survivor România

Manelistul s-a declarat surprins de parcusul său în competiție. El a precizat că a regretat că nu a putut să continuie, dar simțea nevoia să fie lângă femeia care îi va dărui un copil.

„Am ajuns până aici, m-am uimit și pe mine și pe familia mea. Din păcate nu mai pot continua pentru că se apropie momentul când voi deveni tătic și trebuie să fiu lângă Daniela,” a declarat Culiță Sterp.

ADVERTISEMENT

„M-am simțit vinovat că nu am fost lângă ea. O visam în fiecare noaptea, pe mama și pe frații mei, pe care nu i-am mai văzut de cinci luni. A fost experiența vieții mele. M-a învățat multe lucruri, m-a schimbat și mă simt un om schimbat,” a adăugat acesta.

Artistul a explicat că Survivor România l-a învățat multe experiențe și a cunoscut oameni pe care ar vrea să-i păstreze ca prieteni: „am învățat să apreciez ce am acasă, familia mea. Mă bucur că am cunoscut oameni minunați aici. În această competiție nu m-am certat cu nimeni, ci doar am avut discuții cu două fete. Cred că după ce o să iasă din competiție o să rămân prieten cu mulți dintre ei. Sper că oamenii de acasă o să mă înțeleagă și nu o să fiu judecat”.

Totuși, ceea ce o să-i lipsească cel mai mult nu are legătură cu oamenii sau experiențele dobândite: „vreau să-mi țin învățăturile de aici toată viața, să plec cu un bagaj spiritual și mental de aici, să fiu un om schimbat pentru toată viața. Cel mai dor o să-mi fie de mare și de nisip. M-aș întoarce în vacanță aici cu nevasta și copilul să văd locurile unde am stat jumătate de an”.

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp, mărturisiri incredibile. Ce a ajuns să facă la Survivor

Fostul Faimos a povestit că, pe parcusul competiției, a fost nevoit să recurgă la gesturi pe care nu s-ar fi gândit vreodată că le va face: „n-am crezut că o să mănânc din gunoaie. La Survivor mi-am demonstrat abilitatea asta”.

„La jocuri când mergeam mai era câte un tomberon pe dreapta, pe care nu-l observau (cei din echipa de producție, n.r.) și mă uitam în el. Țin minte că am reușit de câteva ori și am luat ce rămânea pe acolo,” a povestit el.

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp a explicat și ce a mâncat din gunoaie: „am prins o dată o caserolă, mă uit în ea și avea orez cu linte sau chifteluțe. Nu mi-a păsat că mirosea, am băgat amândouă mâinile și dă-i”.

„Înghițeam doar ca să am ceva în stomac. Sunt niște lucruri pe care în viața reală nu le-ai fi făcut niciodată – să mergi să cauți, să mănânci din gunoaie,” a adăugat.