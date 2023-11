Cum a aflat Irina Margareta Nistor că Rona Hartner a murit. Dezvăluiri emoționante: „Ar fi meritat o viață mai lungă”

La aproape o săptămână de când Rona Hartner s-a stins din viață, Irina Margareta Nistor a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Criticul de film a recunoscut că nu știa cât de bolnavă era, de fapt, actrița, astfel că moartea sa a avut un impact și mai mare asupra ei.

Cum a primit Irina Margareta Nistor vestea că Rona Hartner a murit

Rona Hartner a fost apreciată nu numai pentru că era o actriță și o cântăreață desăvârșită, dar și pentru caracterul său. Știa să se facă iubită oriunde mergea și de aceea mulți au rămas cu un gol în suflet după ce au aflat că s-a stins din viață.

și în curând la Cimitirul Bellu Catalic. Cu toate acestea, sunt persoane care încă nu se pot împăca cu ideea că Rona Hartner nu mai este.

Irina Margareta Nistor, de pildă, i-a fost apropiată, iar acum a făcut declarații emoționante, explicând care este cea mai imortantă lecție pe care a învățat-o de la regretata artistă.

„Cel mai mult de la ea, am învățat că trebuie să fii pasionat până la capăt, pentru că nu a abandonat, chiar dacă soarta i-a fost potrivnică. Începuse atât de bine, apoi au fost puține roluri, în cinema vorbesc.

Am văzut pasiunea ei în continuare, bucuria cu care venea la Cannes și vedea filmele. Avea un entuziasm așa, niciodată nu am auzit-o să spună vreo răutate. Asta am învățat de la Rona Hartner”, a declarat Irina Margareta Nistor pentru

„Ar fi meritat o carieră mai bogată și o viață mai lungă”

Pe de altă parte, Irina Margareta Nistor a dezvăluit că nu știa cât de avansată era boala de care suferea Rona Hartner. Astfel că, în momentul în care a primit vestea cruntă, a fost afectată.

Ultima dată s-au întâlnit la Festivalul de la Cannes, atunci când artista a făcut ce știa mai bine: spectacol. „Având în vedere că eu mă uit foarte rar pe Facebook, nu știam că este atât de bolnavă. Ultima dată când am văzut-o era la Cannes, chiar la pavilionul românesc. Ne-am făcut fotografii și ne-am bucurat să ne revedem pentru că aveam o foarte mare admirație pentru ea și pentru rolul ei din “Gadjo dilo” care a fost un film ce a ajuns până la Premiul César.

Ea avea un rol absolut extraordinar și juca atât de convingător, un doliu, un plâns care era absolut molipsitor și cred că greu poate să facă o actriță ceva atât de bine ca ea.

Avea un mare talent muzica și a și compus o parte din muzica din Gadjo dilo și inclusiv la Cannes, de multe ori în timpul festivalului cânta. Seara târziu aveam șansa să o vedem, o ascultam și ne făcea o plăcere teribilă. A jucat și în filmul lui Nae Caranfil și cred că ar fi meritat o carieră mai bogată pentru că har avea și evident ar fi meritat o viață mai lungă”, a mai spus Irina Margareta Nistor.