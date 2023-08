Cum a ajuns ”Abramburica” Dana Rogoz menajeră în casa unui interlop

Dana Rogoz, eterna Abramburica, personaj care îi trezește și azi emoții, revine pe micile ecrane într-un serial plin de acțiune și de povești care mai de care mai șocante.

Dana Rogoz revine la PRO TV, în serialul Groapa! Dezvăluiri despre personajul interpretat

Actrița joacă rolul unei menajere în serialul „Groapa”, care va debuta la PRO TV în luna septembrie. Vedeta a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre acest rol, dar și despre eticheta care a urmărit-o mulți ani în urma participării în producția pentru copii „Abracadabra”.

ADVERTISEMENT

Dana Rogoz ne-a vorbit și despre filmul pe care l-a produs și regizat soțul ei, Radu Dragomir, „Mo”, în care joacă rolul unei studente ce cade în mrejele unui profesor care îi cere să se culce cu ea ca să ia examenul.

Despre filmările de la Groapa, serial a cărei acțiune se desfășoară în cea mai mare parte în orașul Giurgiu, pe malul Dunării, Dana a vorbit cu multă încântare. Artista a zis că a acceptat din prima rolul, cel al unei menajere orfane în casa unui mafiot de temut din oraș. Personajul ei va crește de la un episod la celălalt și, ne spune Dana, vor ieși la iveală lucruri nebănuite din trecutul ei.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur de o echipă de filmare senzațională cum rar am mai întâlnit, e un entuziasm molipsitor. Personajul meu crește, are o istorie care se descoperă pe parcurs de la un episod la altul. Pe ea o găsim în casa familiei Vlahu, care trăiește în Giurgiu.

Ea e menajeră în casa respectivă, fiind orfană. A crescut de familia asta. Face parte cumva din familie. Apar detalii din trecut și lucrurile, evident, se complică. E un proiect frumos făcut cu mare pasiune, asta mă bucură cel mai tare”, a declarat Dana Rogoz în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să scap de Abramburica niciodată”

FANATIK a vorbit cu Dana Rogoz și despre alte roluri memorabile, cel mai definitoriu pentru generația 30+ fiind cel al Abramburicăi. S-a săturat vreodată actrița să fie asociată cu personajul copilăriei sale? Dana ne-a mărturisit că nu a vrut niciodată să scape de Abramburica, din contră! Își amintește cu drag de perioada în care era mică și e recunoscătoare pentru că a făcut parte din proiectul Abracadabra de la PRO TV.

„Nu vreau să scap de Abramburica niciodată. Îmi e foarte dragă acea perioadă, cum nu vrei să te rupi niciodată de amintirile din copilăria ta. De fiecare dată când cineva pomenește despre Abracadabra sau Abramburica, e un sentiment foarte plăcut. Am întotdeauna emoții foarte frumoase.

Doar generația Abra, cei 30, 30+ mai știm. Restul mă țin minte din La Bloc. Ideea e că am avut șansa, după Abracadabra, să intru în alte proiecte vizibile și atunci am făcut trecerea. Apoi am făcut mult teatru, mult film. Cred că am devenit o actriță depășind cu mult rolul copilăriei mele”, a declarat Dana Rogoz pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dana a evoluat, însă, destul de mult de la acel rol, iar unii oameni au început să o identifice cu alte producții. Aceasta e și satisfacția cea mai mare a actriței, că a putut demonstra cât poate să fie de versatilă.

despre rolul din Mo, film regizat de , Radu Dragomir, în care există niște scene interzise minorilor. Actrița ajunge la un moment dat, în pat, cu profesorul ei mult mai în vârstă, interpretat de maestrul Răzvan Vasilescu.

Filmul, care vorbește despre abuzurile asupra femeii în diferite forme, pornind de la manipularea psihologică, a fost o adevărată piatră de încercare pentru actriță. Procesul realizării peliculei a durat în jur de trei ani.

Filmul Mo a reinventat-o ca actriță pe Dana Rogoz

„Asta e bucuria oricărui actor, să i se dea șansa asta să fie văzut și altfel. Mo a fost un rol pe care mi l-am dorit enorm. A fost foarte complicat procesul. A fost scris special pentru mine.

Vreo trei ani am lucrat la el, a tot existat în conversațiile noastre, îl tot curățam, îl îmbogățeam până când pe set era foarte clar la nivel de relații și așa, și a curs mai fluid. Cu cât e mai greu traseul, cu atât e mai mare satisfacția. Mo a fost un soi de nou debut al meu. Apoi am început să joc mai mult în lungmetraje”, a completat Dana Rogoz.

i-a adus nu doar laude pentru felul în care a jucat, ci și satisfacția că a reușit să atingă un subiect sensibil, care s-a nimerit cu perioada #metoo.

Ecourile produse de Mo: „Pur și simplu, acești prădători își aleg victimele când simt o anumită vulnerabilitate”

„Într-adevăr, Mo a venit în momentul în care abia începuse mișcarea #metoo. De fapt, noi filmasem înainte să apară mișcarea #metoo. Subiectul ăsta era complet nediscutat. Radu, când a scris scenariul, nu și-a imaginat că va avea un asemenea ecou. Am avut Q&A-uri peste tot, până și în America sau în Egipt, în Cairo, sesiunea de întrebări și răspunsuri pe tema asta a durat mai mult decât timpul de rulare al filmului în sine în sălile de cinema. Au fost femei care au vrut să împărtășească din experiența lor.

Discuția a fost legată de limite, de consimțământ, de abuzul de putere. Noi aveam prejudecata că nouă nu ni se poate întâmpla, că cea care e în poziția de victimă e o fată naivă… Pur și simplu acești prădători își aleg victimele când simt o anumită vulnerabilitate. Oricum perioada cu facultatea și tot background-ul personajului meu a pus-o în situații complicate.

Am avut parte de mărturisiri foarte puternice. Erau persoane care la finalul Q&A-ului spuneau că au trăit așa ceva. În momentul ăla simțeai că ți se oprește respirația. Cred că dacă oamenii ar revedea acum Mo ar veni pe un alt fond. Noi parcă am deschis așa un drum. Am deschis o conversație, mai ales că mișcarea globală nu a avut mare impact la noi. Filmul stârnește un soi de revoltă în spectator. Abia aia ar putea să miște un pic lucrurile”, a declarat Dana Rogoz pentru FANATIK.