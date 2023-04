Cum a ajuns Adda de la Te cunosc de undeva să fie difuzată la OTV-ul lui Dan Diaconescu: „N-a ținut de mine”

Adda a vorbit despre participarea la Te cunosc de undeva, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, dar și despre perioada în care făcea furori la OTV, când era doar o puștoaică, cu una din melodiile sale.

Pentru cei care nu își amintesc, în perioada de glorie a OTV-ului lui , una din melodiile Addei a fost difuzată aproape zi de zi ca piesă de fundal la unul din cazurile prezentate de respectivul post tv.

Piesa „Minți murdare”, pe care Adda o cânta cu Țeastă, a fost asociată de telespectatori cu dispariția unei tinere pe nume Diana Maloș, găsită spânzurată de un copac.

Adda a mărturisit, pentru FANATIK, că ea a aflat destul de târziu că piesa ei rula pe OTV, dar nu a făcut nimic pentru asta. Mai mult, nu are idee nici cine a urcat-o pe YouTube. Adda a aflat de la colegii ei de liceu că muzica ei face furori la OTV.

Ce spune Adda despre Te cunosc de undeva. Cum se înțelege cu coechipierul ei, Radu Bucălae: „Zici că suntem frați”

De ce ai acceptat provocarea asta?

– În primul rând, pentru că mi se pare foarte tare emisiunea. Eu am mai fost într-un sezon, dar acum e diferit formatul și, fiind în pereche, mi s-a părut mai interesant. E foarte mișto.

Cum te înțelegi cu perechea ta din concurs?

– Foarte bine, deși nu ne cunoșteam. Ne-am cunoscut înainte să începem filmările. Zici că suntem frați, sentimentul ăsta îl am. Totul decurge natural șj mișto.

Care e atuul tău în în acest show al transformărilor? Care e secretul tău?

– Cred că am vocea foarte elastică. Pe partea de voce sper să mă descurc foarte bine.

Adda vrea să intre în pielea lui Amy Winehouse: „Mi-ar plăcea mult”

Deci poți să faci orice voce, jazz, rock?

– Măi, nu chiar, dar încerc! Cred că mă pricep să și joc puțin. La dans, acolo, mi-e frică… Mă rog, frică poate e mult spus, dar la capitolul coregrafie am niște emoții. Sunt un pic stângace.

Așadar, o să vedem și latura ta de actriță…

– Sper, sper să fac tot ce pot mai bine. Sper să fiu stăpână pe situație. Unele personaje se potrivesc și le fac mai bine, altele, nu, dar e normal, până la urmă.

Există vreun personaj pe care ai vrea să-l faci?

– Mi-ar plăcea mult Amy Winehouse. Nu știu dacă ruleta mi-ar da ce îmi doresc.

E vreun jurat față de care ai reticență?

– Nu, n-am nicio treabă cu nimeni. Noi facem mai mult de show, așa… Toți sunt super oameni, super mișto. E de show!

Adevărul despre cum a devenit celebră în perioada OTV: „Eu nu știam să mă promovez”

Eu am auzit prima oară de tine de pe vremea când exista OTV. Aveai piesa aia „Minți murdare” pe care a folosit-o Dan Diaconescu la anumite cazuri în emisiune. Mai ții minte ceva din perioada aia? Practic, atunci a auzit multă lume de tine…

– Aoleo, da! Pur și simplu, N-am urcat-o eu, era piesa mea, făcută de mine, dar nu am făcut ceva să fie ascultată, adică nu am urcat-o eu pe net. N-a fost intenția mea, plus că eu nu știam să mă promovez în perioada respectivă. Pur și simplu, s-a viralizat.

Plus că era folosită pentru un caz social, era ceva cu dispariția unei fete…

– Nu știu asta, adică nu a ținut de mine. Au folosit-o ei, probabil, nu știu de ce. Eu am aflat târziu, mi-au spus colegii de clasă: uite unde se difuzează. Eu eram în liceu atunci. Nici nu știam ce e ăla YouTube.

Boala Lyme a făcut-o mai puternică și mai recunoscătoare: „Asta am învățat”

Ce ai învățat din experiența bolii Lyme, în ce fel te-a schimbat lupta asta?

– Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare zi pe care o trăiesc și mulțumesc că mă trezesc dimineața. Cred că cel mai important e să te bucuri de fiecare zi, că e un dar. E important să fii recunoscător, să ierți, să iubești, să fii bun cu tine și cu ceilalți. Cred că asta am învățat.

Pe plan muzical, cum stă treaba?

– Chiar acum am lansat o piesă, am foarte multe proiecte. Vreau să fac multă muzică, cam ăsta e scopul.

Pe plan personal, s-au mai schimbat dorințele față de ultima dată când am vorbit?

– Măi, sincer, nu. În continuare îmi doresc să fiu sănătoasă, să fie toată lumea sănătoasă, să fim fericiți. Altceva nu îmi doresc.