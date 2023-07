Cum a ajuns o vedetă TV să sufere cumplit din cauza unei proceduri de înfrumusețare

Lavinia Furtună, vedeta Etno TV, este una dintre cele mai frumoase apariții de pe micul ecran. Doar că, în speranța că scapă de sport, vedeta TV apelează la proceduri de înfrumusețare. Iar, uneori, situația se complică.

Lavinia Furtună, vedeta TV care a pățit-o după proceduri de înfrumusețare

Lavinia Furtună prezintă, împreună cu Mihalis Dumitrache, emisiunea ‘Nașii succesului’, la Etno TV. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, frumoasa cântăreață ne spune cum a luat naștere noua ei piesă, ‘Nașa’, cu cum era să se întâmple o nenorocire la filmări.

Lavinia Furtună este o cunoscută cântăreață de muzică populară și de petrecere. Prezintă, alături de Mihalis Dumitrache, emisiunea ‘Nașii succesului’ de la Etno TV. Frumoasa cântăreață mărturisește că ar face orice numai să nu facă sport, motiv pentru care apelează la tot felul de tratamente. Unele mai blânde, altele mai dure.

Simpatica Lavinia Furtună ne povestește cum i-a dat de ‘furcă’ masajul cu bambus și cât a avut de tras după asemenea proceduri de înfrumusețare. De asemenea aflăm unde a fost plecată, alături de soțul ei, pentru a sărbători 15 ani de căsătorie.

“Recunosc, sunt expertă în proceduri pentru menținerea în formă, fără sport, doar cu ajutorul tratamentelor. Aș apela la orice procedură corporală ca să nu fac sport (râde). Crede-mă că am încercat aproape tot ce este pe piață, masaje, aparate, împachetări, dar cea mai drăguță experiență a fost masajul cu bambus.

”O săptămâna am umblat vânătă”

O săptămâna am umblat vânătă. Îmi place să am grijă de mine și să mă răsfăț așadar apelez la proceduri care să mă și relaxeze, adică să nu sufăr prea tare. Dar cu bambusul nu mi-a ieșit (râde).

Nu am o dietă anume, sincer, mănânc ce îmi poftește sufletul, dar fără să exagerez. Am trecut de perioada aia în care eram foarte strictă cu mine, acum îmi fac de cap. Pentru doamnele care sunt interesate să scape de celulită într-un timp scurt, să știe că ar putea apela la gheață. După fiecare duș fierbinte să maseze zdravăn zonele afectate de celulită, cu gheață” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Lavinia Furtună.

“Am zis să o scot și pe nașa în evidență, că are și ea un rol important”

Lavina Furtună lansează, astăzi, piesa ‘Nașa’, o piesă care a luat naștere tocmai de la titlul emisiunii pe care o prezintă alături de Mihalis Dumitrache. Pentru că toate melodiile de la nuntă și botez îl au în prim plan pe naș, Lavinia Furtună a decis să schimbe acest lucru.

“Melodia se numește NAȘA. Ideea mi a venit de la proiectul nostru, ‘Nașii Succesului’, emisiunea pe care o prezint cu Mihalis Dumitrache, și toată lumea ne spune ‘nașu’ și ‘nașa’. Asta în sensul în care le purtăm noroc artiștilor care veneau cu melodii în premieră și nu numai. M-am gândit, că o nașă responsabilă ce sunt, după ce mi-am și intrat bine în rol, că ar fi drăguț să cânt o melodie pentru toate nașele.

Că pentru nași s-a tot cântat și se cântă la toate nunțile, botezurile și cumetriile, dar pentru perechea lui nu cântă nimeni. Am zis să o scot și pe nașa în evidență, că are și ea un rol important.

M-am pus pe treabă și am strâns lângă mine cei mai buni oameni. m-a ajutat cu un text drăguț astfel încât să-i dăm nașei valoare (râde, n. red.). Au trecut câteva luni ca să pot găsi cea mai frumoasă formă de a o ‘găti’ pe nașa și uite că melodia este gata. Apoi mi-am strâns cei mai buni colegi și am filmat un super clip pe care abia aștept să îl vadă toată lumea”, declară Lavinia Furtună, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Dacă mai întârziam o jumătate de oră, era totul compromis”

Pentru filmarea videoclipului, s-a ocupat de cele mai mici amanunte, inclusiv de monitorizarea stării vremii. Dacă filmările nu ar fi decurs conform programului, s-ar fi putut întâmpla o nenorocire.

“Pentru filmarea videoclipului, eu fiind un om foarte organizat, am ales o locație drăguță în aer liber. Sigur că am verificat și cum va fi vremea în ziua respectivă.

Îmi arătau șanse de ploaie reduse și fix după ce am strâns toate instrumentele a început un potop de ploaie, semn că am primit botezul (râde). Cred că, dacă mai întârziam o jumătate de oră, era totul compromis. Clar pentru mine a fost un semn bun, ca la nuntă, dacă plouă e de bine”, ne spune Lavinia Furtună.

“Acest lucru m-a făcut să mă îndrăgostesc iremediabil de el”

Frumoasa cântăreață și prezentatoare are o relație de iubire ce durează de foarte mulți ani. Vara aceasta, Lavinia Furtună și soțul ei au împlinit 15 ani de când s-au cununat, așa că au decis să sărbătorească. Dacă până acum își planificau vacanțele, acum au decis, ad hoc, să plece în Grecia, la mare și la soare. Lavinia Furtună își aduce aminte de prima întâlnire cu soțul ei și ne spune ce a determinat-o să se îndrăgostească, iremediabil, de el.

“Anul acesta am împlinit 15 ani de la nunta cu soțul meu și am decis . Ideea ne-a venit de pe o zi pe altă, fără prea multe pregătiri. Nu a fost o vacanță planificată așa cum obișnuiam în trecut. Pur și simplu ne întrebam ce să facem de ziua noastră și atunci am hotărât să o sărbătorim la plajă.

Amândoi iubim soarele, marea și, sincer, a fost una dintre cele mai frumoase aniversări. Așa mi-am adus aminte și de prima noastră întâlnire, plină de emoție. Soțul meu mi-a adus un trandafir roșu și nu știa cum să mi-l dea, așa de emoționat era.

Acest lucru m-a făcut să mă îndrăgostesc iremediabil de el. Este un om bun, sincer și foarte implicat în toate proiectele mele. Mereu ne sfătuim și suntem la toate evenimentele împreună, este ajutorul meu” declară, în exclusivitate pentru FANATIK, Lavinia Furtună.