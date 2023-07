Daniel Buzdugan, sfaturi practice pentru o vacanță ieftină în Grecia

Nu mai este un secret pentru nimeni că Daniel Buzdugan este nelipsit din Grecia ori de câte ori are câte o vacanţă sau chiar şi câteva zile libere. În exclusivitate pentru FANATIK, matinalul de la Radio Zu dezvăluie care sunt motivele pentru care revine an de an pe insulele greceşti, dar şi cum poţi avea o vacanţă reuşită cu buget redus. Grecia, spune Daniel, este pentru toate buzunarele şi deşi aude des oameni care se plâng că nu au bani pentru o vacanţă acolo, prezentatorul are în mânecă câteva ponturi care fac oricui vacanţa accesibilă. Trebuie doar şi bineînţeles, să mergi pe încredere. Nu degeaba are o mulţime de prieteni care apelează la el atunci când vine vorba de o vacanţă în Grecia, mai ceva ca la agenţiile de turism.

Daniel Buzdugan face din fiecare vacanţă în Grecia o amintire de neuitat. Cum a ajuns matinalul de la Radio Zu să facă parte din comunitatea grecilor

Grecia a devenit o a doua casă pentru Daniel Buzdugan şi deşi ar mai avea multe locuri de explorat, prezentatorul de la radio se întorce cu drag acolo unde a legat şi multe relaţii de prietenie.

Pentru el, insulele greceşti nu mai sunt . Acolo găseşte, spune el, simplitatea şi normalitatea de care are nevoie sufletul nostru. Şi nu ar da sub nicio formă un sejur în Grecia, pe un sejur în Maldive, insulele aflate în topul destinaţiilor preferate de români.

Daniel Buzdugan, informaţii preţioase despre un sejur în Grecia: „Să mergi pur şi simplu prin localităţi, prin sate, prin locuri care nu sunt evidenţiate de ghidurile turistice”

Ce ar trebui să ştie cei care aleg să meargă în Grecia în vacanţă, ceva ce nu găsesc pe site-urile agenţiilor de turism?

– Cred că cel mai important lucru atunci când mergi într-un loc, chiar dacă mergi cu maşina ta sau dacă zbori şi îţi închiriezi o maşină, să ai curajul să explorezi. Să vezi alte locuri în afară de hotel, pensiune sau unde te-ai cazat. Să mergi pur şi simplu prin localităţi, prin sate, prin locuri care nu sunt evidenţiate de ghidurile turistice. Să ai curajul să intri în atmosferă. Să te comporţi ca un localnic, ba mai mult, să îi întrebi unde mănâncă localnicii şi acolo să mergi.

Pe mine asta mă impresionează, că orice localitate din Grecia are o tavernă unde se adună oamenii. Nu există la ei să nu ieşi să bei o cafeluţă, să mănânci ceva, socializarea este foarte importantă acolo. Asta ajută şi la sănătatea psihică, să faci parte din comunitate şi să fii acolo în „parea” cum spun ei, adică gaşcă.

De ce revine an de an Daniel Buzdugan în Grecia: „E acea simplitate şi normalitate de care are nevoie sufletul nostru”

Ce te face pe tine să revii an de an în Grecia?

– Atmosfera, simplitatea, faptul că nu trebuie să o anumită ţinută. În slapi, pantaloni scurţi şi un tricou eşti bine venit oriunde, nu te dă nimeni afară. E acea simplitate şi normalitate de care are nevoie sufletul nostru. Nu mai zic de peisaje, de lumina care este cu totul şi cu totul specială în Grecia. Şi cerul parcă are altă culoare. Iar în cazul meu, prietenii pe care îi ştiu de o viaţă, de la Iaşi, din timpul facultăţii. Am foarte mulţi prieteni în Grecia care au făcut facultatea la Iaşi şi sunt foşti colegi de-ai soţiei, care au făcut medicina.

Cum arată vacanţele tale, mergi de fiecare dată în locuri diferite sau revii în acele locuri care te-au impresionat?

– Merg în mai multe locuri, dar vacanţa trebuie să fie în locul în care am prietenii şi cu care, an de an mă întâlnesc şi reluăm vacanţa de acolo de unde am lăsat-o anul trecut. Am mai şi experimentat, am mers în foarte multe locuri, dar acelea care îţi dau odihnă, în care te regăseşti şi care îţi dau totul, sunt esenţiale. Chiar vorbeam cu nişte occidentali şi îi întrebam de ce nu aleg să meargă şi prin alte insule din Occident, şi aleg, ca şi mine, Grecia an de an. Iar ei mi-au răspuns că nu e nicăieri ca în Grecia.

Ai un top 3 insule preferate din Grecia?

– Da, sunt multe locuri… Creta, Milos, Skiathos, Karpathos.

Daniel Buzdugan n-ar da un sejur în Grecia pe unul în Maldive: ”Ce istorie au, ce cultură au?”

Este adevărat că poţi găsi în Grecia peisaj ca în Maldive, dar la un buget mult mai redus?

– Grecia e Grecia, eu nu aş compara-o. Eu aş pune problema altfel, în Maldive poate sunt zone unde te simţi ca în Grecia. Pentru mine, Maldivele nu înseamnă nimic. Ce istorie au, ce cultură au Maldivele­? Sub nicio formă nu aş da un sejur în Grecia pe unul în Maldive, nici măcar iarna. Chiar am fost anul trecut de Revelion în Grecia şi a fost foarte fain.

Ce perioadă alegem dacă vrem să mergem în Grecia?

– Eu am avut câteva zile în iunie şi este fantastic. Lunile iunie, septembrie, chiar şi octombrie, sunt luni fabuloase. În august e toată lumea, mai găseşti locuri la taverne, dar e mai greu cu cazările. Chiar m-au sunat recent nişte prieteni să le fac rost de nişte cazări şi le-am spus că sunt pline. Sunt oameni care merg an de an şi îşi rezervă de anul acesta pentru anul viitor. Aşa că locurile frumoase sunt ocupate chiar pentru mulţi ani.

Daniel Buzdugan, ponturi pentru o vacanţă reuşită în Grecia cu buget redus: „Cine te opreşte să mergi şi să mănânci de la un hipermarket”

Ce le recomanzi oamenilor atunci când îşi caută o vacanţă în Grecia, să folosească Booking, să apeleze la agenţii de turism, să caute informaţii pe blogurile de călătorii?

– În primul rând aud des „noi nu avem bani să mergem acolo”. Într-adevăr, un bilet de avion trebuie să plăteşti, dar se găsesc bilete atât pentru oamenii cu mai mulţi bani, cât şi pentru oamenii fără bănuţi. Dincolo de treaba asta, diferenţa o face cazarea. Există Airbnb-ul de unde îţi poţi alege cazarea în funcţie de bugetul pe care îl ai. De asemenea, sunt tot felul de locuri unde poţi să te duci şi să mănânci gyros sau souvlaki, care sunt foarte gustoase şi foarte ieftine. Nu trebuie să mergi seară de seară la taverne.

De câţi bani ai nevoie ca să te poţi delecta cu preparate greceşti: „Poţi mânca chiar şi cu 20 de euro pe zi”

Astea cred că şi le poate permite oricine, dacă vrei să te simţi bine, să te bucuri de un peisaj, pentru că de asta te duci în Grecia. Cine te opreşte să mergi şi să mănânci de la un hipermarket de exemplu. Îţi iei o cazare pe bugetul tău, nu neapărat hotel şi îţi cumperi chestii pe care le poţi mânca şi în cameră şi la plajă. Mai există nişte sate unde poţi merge cu cortul, îl montezi pe malul mării şi te bucuri cât ai chef de locurile acelea minunate. Poţi mânca chiar şi de 20 de euro pe zi.

Care este mâncarea ta preferată din Grecia?

– Mai nou, de câţiva ani, deşi eu nu mâncam aşa ceva, am descoperit cotletele de berbecuţ, capră sălbatică. Înainte preferam peşte, caracatiţă, sepie, dar de ceva vreme am trecut la specialităţile astea din oaie, capră. Însă cuiva care merge pentru prima dată în Grecia, i-aş recomanda brânzeturile, sunt foarte bune. Şi mai ales, să mănânce produse locale. La tavernele din sate poţi mânca peşte proaspăt pescuit. Am prieteni care la 4 dimineaţa pleacă pe mare să pescuiască şi se întorc cu o captură impresionantă pe care o livrează la taverne.

Unde merge Daniel Buzdugan, anul acesta, în vacanța din Grecia

Eu chiar cunosc cum sunt grecii atât vara, cât si iarna. Vara au foarte mult de lucru cu turiştii, cu pensiuni, taverne, iar iarna au de cules măslinii. Aşadar, ei muncesc şi iarna. Încep lucrul pe la 8 dimineaţa, termină pe la 17, iar după aceea se relaxează şi socializează la taverne. Au satisfacţia că după muncă îşi pot aloca şi timp pentru ei. Asta apreciez foarte mult la greci.

Te-ai gândit vreodată să te retragi pe viitor în Grecia sau să investeşti într-o locuinţă acolo?

– Păi mă retrag în fiecare vară acolo (n.red. râde) şi de fiecare dată când prind câteva zile libere. Dau o fugă ori la Atena, ori pe vreo insulă unde am prieteni. Cât despre o posibilă locuinţă nu m-am gândit la asta, dar nu se ştie niciodată.

Anul acesta ce planuri de vacanţă ai?

– Cred că anul acesta voi merge în insula Karpathos.