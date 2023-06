Cum a ajuns să-i transfere Gigi Becali pe Djokovic și Băluță la FCSB: „M-a ambiționat Șumudică. M-a enervat și Mihai Rotaru, a zis să fie sânge”

Damjan Djokovic și Alexandru Băluță sunt două dintre cele trei transferuri materializate de FCSB în această vară. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ai roș-albaștrilor. Gigi Becali a mărturisit că Marius Șumudică și Mihai Rotaru au avut un rol esențial în desfășurarea negocierilor.

Cum a ajuns să-i transfere Gigi Becali pe Djokovic și Băluță la FCSB: „M-a ambiționat Șumudică”

Damjan Djokovic a rămas liber de contract după despărțirea de Al-Raed, iar mijlocașul croat, campion de patru ori în România cu CFR Cluj, a ajuns la un acord cu Gigi Becali pentru transferul la FCSB. Marius Șumudică, fostul antrenor al fotbalistului, era convins că jucătorul nu va merge în lotul roș-albaștrilor.

Patronul vicecampioanei României a aplicat același criteriu și . Prezentat oficial la FCSB, Mihai Rotaru l-a dorit pe fotbalistul de 29 de ani în Bănie. Gigi Becali a fost enervat de declarațiile patronului Universității Craiova.

„M-a ambiționat Șumudică, a spus că niciodată nu vine Djokovic la FCSB. Am zis: «Hai, bă, să vedem!». Cum am reușit să-l conving? Cu bani. Așa m-a ambiționat și m-a enervat și Mihai Rotaru, a zis să fie sânge.

Faci sânge cu mine? Să vedem. Hai să vedem, când dau eu drumul la sânge… Vai, vai, vai!”, a declarat Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera are de gând să contureze o echipă extrem de puternică la FCSB.

„Credeam că am echipă puternică”

Înfrângerea cu Farul din „finala” campionatului, scor 2-3, l-a convins pe Gigi Becali. Finanțatorul roș-albaștrilor a vrut cu orice preț să întărească zona mediană de la FCSB. „Eu v-am spus că a fost un semnal de alarmă faptul că ne-a întors Farul de la 0-2.

Eu credeam că am echipă puternică, dar mi-am dat seama că nu am. M-am întrebat ce trebuie. Iar concluzia mea e că dacă n-ai mijlocași puternici, ești praf la fotbal! Iar pentru asta am vrut să întăresc mijlocul.

Am 5 mijlocași pe 3 posturi acum: Olaru, Djokovic, Băluță, Edjouma și Șut. Toți sunt buni, însă doi vor sta pe bancă. Să fie concurență! Nu că-l critic pe Olaru, am numai cuvinte de laudă, dar acum nu va mai juca 90 de minute dacă nu merită. El niciodată nu era schimbat. Stai, bă, că și tu poți fi schimbat acum!”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, despre bătălia la titlu din sezonul viitor: „Cum să mă lupt cu ei?”

Universitatea Craiova a impresionat prin valoarea lotului, însă rezultatele oltenilor au fost sub așteptări în sezonul trecut. Totuși, Gigi Becali consideră că echipa lui Eugen Neagoe va fi cea care le va pune cele mai mari probleme roș-albaștrilor.

La polul opus se află Rapid. Patronul vicecampioanei României este de părere că echipa lui Adrian Mutu nu poate opune rezistență cu jucători pe care Gigi Becali nu-i mai vrea la FCSB. „Cred că Universitatea Craiova e cea mai puternică echipă care se poate lupta cu noi la anul.

Rapid? Nu vreau să mai critic echipele adverse. E o echipă foarte bună, dar ce să vă spun? Cum să mă lupt cu ei, dacă ei iau doi jucători pe care eu îi dau afară (n.r. pe Oaidă și Cristea)?

Singurul care poate să ia jucători de la mine și să facă treabă cu ei e Hagi. Mutu nu cred că poate să facă asta. Dacă reușește iar Gică și îi face să funcționeze și pe jucătorii aduși vara asta, mă duc să îngenunchez și să îi pup picioarele, nu-i mai zic niciodată ceva despre fotbal!”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.