Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo? Dezvăluirile omului care a mizat all-in pe antrenorul croat: „Ne-am convins în 2 zile și jumătate”

Zeljko Kopic este omul care a reuşit să o scoată pe Dinamo de pe locurile direct retrogradabile, deşi la începutul anului au fost puţini oameni care le dădeau “câinilor” şanse de salvare de la retrogradare.

Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo? Dezvăluirile omului care a mizat all-in pe antrenorul croat: “Am avut din trei surse propunerea pentru el”

Andrei Nicolescu a explicat la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns la varianta , după plecarea lui Ovidiu Burcă, survenit după eşecul din derby-ul cu FCSB, scor 0-1, în a doua etapă a returului:

“Am trăit opinia după primele două etape. Toată lumea a sărit pe mine şi m-au întrebat de unde l-am mai “pescuit”. Primele semne de apreciere le-am primit în cantonamentul din Antalya.

Acum, că au apărut şi rezultatele, la bine toată lumea vrea să facă parte. Nu e vreo istorie deosebită. Am avut din trei surse propunerea pentru el: un impresar, un apropiat al clubului şi un sponsor.

“L-am sunat, eram interesat să văd dacă ce e în CV, corespunde şi omului”

În momentul ăla am început să ne uităm atent pe opţiuni. L-am sunat pe domnul Kopic şi de acolo s-au legat lucrurile. Eu am vorbit cu el. L-am sunat, eram interesat să văd dacă ce e în CV, corespunde şi omului.

Lucrurile s-au legat. În acea seară, am avut o discuţie la câteva ore. Apoi, am început să explicăm ce înseamnă Dinamo şi ce vrem de la el. Şi după două zile şi jumătate am făcut conferinţa de prezentare.

“Trebuie să fim foarte atenţi, de acum încolo să exprimăm acelaşi joc”

Două zile şi jumătate a durat până ne-am convins cu toţii. Nici noi nu ştiam multe despre el şi se creează un sentiment de încredere în momentul în care comunici cu un om. Îi vezi viziunea, înţelegi ce îşi doreşte.

Deocamdată nu am reuşit mare lucru, am redat demnitatea clubului. Trebuie să fim foarte atenţi, de acum încolo să exprimăm acelaşi joc. Dar nu cred că se pune problema”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo a câştigat cu UTA Arad în ultima etapă a sezonului regulat şi a urcat pentru prima dată după mult timp pe locurile de baraj. , duminică, de la ora 18:15.

