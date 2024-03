Eugen Voicu, schimb de replici pe rețelele de socializare cu fani dinamoviști după o postare despre Zeljko Kopic

Eugen Voicu s-a implicat și el în schimbul de polemici dintre Andrei Nicolescu, Ionel Dănciulescu și Florin Prunea, care au afirmat faptul că unul dintre sponsorii l-ar fi adus pe antrenorul croat la Dinamo.

Eugen Voicu, reacție vehementă pe Facebook după zvonurile legate de Zejlko Kopic

Florin Prunea a lăsat de înțeles că oameni apropiați din jurul lui Dinamo susțin că Zejko Kopic a fost adus la Dinamo la insistențele patronului Regata, sponsorul de pe spatele tricourilor „câinilor”.

ADVERTISEMENT

Fanii dinamoviști au preluat și ei informația, care a fost comentată pe pagina de Facebook DDB Italia: „Zeljko KLOPPIC! Nu știe el să zâmbească prea mult, dar știe ce trebuie: Fotbal. Să trăiască sponsorul care a insistat pentru aducerea lui!”.

Postarea și comparația cu Jurgen Klopp nu l-a încântat pe Eugen Voicu. Acționarul lui Dinamo le-a răspuns suporterilor dinamoviști printr-un comentariu la postare, care ulterior a fost șters: „Și nici măcar nu este adevărat. Sponsorul nu are legătură cu subiectul”.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, contre cu Florin Prunea și Ionel Dănciulescu pe același subiect: „Asta mi-a spus după meciul cu Rapid”

Florin Prunea a deschis subiectul cu administratorul special al lui Dinamo: „L-am felicitat pe un sponsor care l-a adus la Dinamo pe Kopic. Pe Cătălin (n.r. Cătălin Mișu, patronul Regata, fiul afaceristului Ion Mișu), un sponsor, e un dinamovist mai vechi, a fost o alegere bună!”.



însă în același mod ca Eugen Voicu: „Cred că este o informație greșită și falsă. Nu are nicio legătură Cătălin (n.r. sponsorul) cu aducerea lui Kopic la Dinamo. Nu știu de unde e informația asta și de ce o rostogolim ca pe un adevăr. Mie îmi place că oamenii care nu sunt în club știu mai bine decât cei care sunt în club”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare portar al lui Dinamo a fost surprins: „Noi așa știm, nu numai eu…”, iar apoi Ionel Dănciulescu a intervenit: „Eu spun ce mi-a spus mie Cătălin după meciul cu Rapid. Dacă el minte, mint și eu. A spus că a fost alegerea lui, eu l-am felicitat pentru joc, am zis că sunt perspective, echipa joacă, vor veni și rezultatele.

Și zice ’Cât m-am zbătut eu ca să îl aduc pe Kopic’. E o alegere foarte bună. Dacă m-a mințit pe mine, atunci mint și eu. A zis că s-a zbătut foarte mult să îl aducă pe Kopic, pentru că cei din conducere își doreau alt antrenor”, a mai spus Prunea, la .

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, replică tranșantă: „Ați spus că un sponsor a amenințat că dacă nu vine Kopic, el nu mai dă niciun ban”

: „Data trecută cred că ați spus că un sponsor a amenințat că dacă nu vine Kopic, el nu mai dă niciun ban și atunci, de frică, administratorul special al lui Dinamo a făcut alegerea asta. Asta a fost tema dezbătută”.

Florin Prunea s-a apărat: „Ești într-o eroare, nu am spus așa ceva niciodată, nu am de unde să am asemenea amănunte, eu nu sunt acolo în interior. În fine, e o alegere bună și asta e cel mai important pentru Dinamo”.

Oficialul lui Dinamo a negat vehement în continuare: „Evident că nu are cum să fie implicat un sponsor într-o alegere. Este alegerea celor din club. Că există discuții despre aducerea unui antrenor, asta e altceva. Eu nu cred că a spus acest lucru Cătălin”

„Asta nu înseamnă că un sponsor a condiționat acordarea unor bani în funcție de aducerea unui antrenor”

„Danciu” a fost și el indignat: „Atunci, hai să ne punem față în față și dacă eu mint cu ceva… Nu avea niciun rost să mint, pentru ce?”. Andrei Nicolescu a răspuns: „Cunosc ironia momentului cu Google, dar asta nu înseamnă că un sponsor a condiționat acordarea unor bani în funcție de aducerea unui antrenor. Nu se poate face așa ceva la un club”.

Până la urmă spiritele s-au calmat, iar administratorul special al lui Dinamo le-a lansat celor doi foști jucători o invitație: „Danciu, aștept să ne vedem în trei și să discutăm! Eventual și pe domnul Prunea, că am auzit și din partea lui anumite lucruri

Ionel Dănciulescu a acceptat imediat: „Cu cea mai mare plăcere!”, în timp ce Florin Prunea a lăsat de înțeles că va face același lucru: „În regulă, domnul Nicolescu!”.