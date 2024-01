Cum a construit Mircea Lucescu Rapidul modern. „Am avut nevoie de 3 jucători și i-am adus. Fără ei nu aș fi reușit”

Între anii 1997 și 2000, Lucescu a câștigat Cupa în 1998, titlul de campioană și Supercupa, ambele în 1999.

Mircea Lucescu, o legendă a Rapidului

“Am avut atunci nevoie de 3 jucători. Fără Rednic, Lupu și Sabău nu aș fi reușit. Și când am luat Dinamo, la fel, schimb de generații, poate o să mă duc să discut că e echipa mea. Și acolo a fost la fel erau toți jucători de provincie.

Când am ajuns și am văzut mașini înregistrate din alte părți, m-am dus la echipa de copii. Am organizat să vină echipa de copii a lui Ajax și am făcut un turneu la Brașov. Mă ocupam, eram la antrenament la ei.

Aveau 13-14 ani, când au ajuns la 15-16, pe Lupescu l-am luat la echipa mare. Peste tot m-am preocupat foarte tare de jucătorii tineri. Am plecat de la Dinamo Kiev dar am lăsat o echipă nouă”, a declarat Mircea Lucescu.

Ultima formație pregătită de Mircea Lucescu a fost Dinamo Kiev

În sezonul 1998-1999, în ciuda proiectului început la Rapid, Mircea Lucescu a plecat la Inter Milano. Mandatul a fost unul scurt, iar într-un gest neașteptat, s-a întors în Giulești în etapa a 27-a a acelui sezon.

La Dinamo Kiev, Mircea Lucescu a petrecut 3 ani de zile.

“Este echipa numărul 1 în lume ca jucători de academie. În institutul de statistică, erau 82.9% minute jucate în campionat de jucători din academie. Au plecat 14 jucători și ei ușor ușor au urcat.

La Șahtior am făcut 275 de meciuri amicale. Sigur, făceam de așa natură ca să nu ajung la accidentări sau epuizare. Schimbam între ei. Mă uit la Răzvan care a păstrat această filosofie, el la fiecare meci schimbă 6 jucători, ține un grup compact. Și atunci asta creează un grup puternic.

Cu Rapid, sigur, am exagerat puțin. Din dorința mea de a îi scoate la suprafață, în finala cu Steaua în Cupă cine a ratat penalty, Pancu și Bundea. Mi-a părut rău pentru schimbările făcute, era un titlu pe care îl meritam. Am avut și un arbitraj, francezul acela…

Vreau să văd meciul acesta. Și meciul de Supercupă aș vrea să îl văd. Aș vrea să le văd când am timp, pentru că trăim și din nostalgia momentelor frumoase. Din fotbal tot ce rămâne sunt momentele frumoase”, a completat Mircea Lucescu.

Strategia lui Lucescu