Mircea Lucescu a vorbit despre meciuri strategice din comunism. ”Păi aveam primă doar de la 3-0 în sus”

În direct la Suflet de rapidist, ”Il Luce” a povestit că el a încercat încă de pe atunci să revoluționeze fotbalul cu metode moderne de antrenament, pe care jucătorii adverși nu le înțelegeau. Cu toate acestea, Mircea Lucescu s-a lovit deseori de aranjamentele din fotbal, orchestrate fie de Steaua fie de Dinamo, în care erau implicate și echipele ”prietene” din cercurile de influență ale celor două cluburi.

Mircea Lucescu a vorbit despre meciuri strategice din comunism

”Pe vremea comunismului la Dinamo ați fost atât de puternic cum se spune? Toți zic Lucescu controla tot, punea toate detaliile la punct, știa tot ce se întâmplă în țară. De unde știați toate lucrurile?”, a întrebat Robert Niță, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. De altfel, lucru subliniat de Robert Niță, despre Mircea Lucescu au existat foarte multe legende din vremea comunismului.

, mai jucam cu ei tenis, nu aveam ce să fac. Eram jucător activ. Jiul a făcut antrenamente la noi, eu am văzut atunci un antrenament, cu Mateianu. M-am dus să-l văd, am văzut toate schemele, traseele, și acum se mai fac. Am fost surprins de asta, de ce? Făcea ceea ce eu gândeam că trebuie făcut. Când eram jucător cu Dinamo, nimeni nu făcea în țară, eu făceam niște învăluiri de-i omoram pe toți. Apoi devenit antrenor-jucător și am jucat cu ei, am pregătit meciul, jucătorilor le era greu să înțeleagă.

Afară nu ne lăsau să câștigăm, se făcuse o Cooperativă condusă în general de Vasile Ianul, care era la Dinamo. El avea altele, să salveze pe Buzău. Un punct dacă luam ne salvam. Noi la Corvinul marcam 90 de goluri, băteam 11-0 pe Vagonul Arad. M-a și chemat Piști Kovacs și mi-a spus că nu se face așa. M-am învățat minte, de atunci, mai mult de 5-0 nu dau.

Nu băteam atunci, așa a fost atunci, erau câteva simpatizate de Dinamo, altele ale Stelei. Noi aveam primă de la 3-0 în sus, altfel nu luam banii. Găseam soluții să-i motivăm”, și-a adus aminte cel mai titrat antrenor român. Așadar, din lecțiile învățate în fotbalul românesc din comunism, Mircea Lucescu a reușit să devină cel mai important jucător român, respectat de întreaga lume.

Mitică Dragomir și-a adus aminte de cel mai controversat meci din istorie

Deși acum poate părea tragi-comic, cum a reușit să obțină o victorie cu 18-0 pentru echipa sa din Scornicești, pentru a promova. “Le-am zis să ia tricourile și legitimațiile de la Slatina și să joace cu juniorii lor, să dea drumul la meci. Eram la Ion Alexandrescu în birou. Doar eu puteam să fac contestație, mi-au zis că sunt genial. Nu am făcut. Meciul s-a terminat 18-0.

Nu aveau cum să știe rezultatele de la meciuri că nu aveau telefoane. Au pus din 10 în 10 kilometri mașini de poliție că atât aveau stațiile aria de acoperire și transmiteau rezultatele. La pauză, la Moreni a zis un polițist două la zero, iar Nea Tache a înțeles nouă la zero. Apoi s-au pus pe ăia să le dea multe goluri. Au zis că nu dau ăia 18-0. După am promovat cu Scornicești până în prima ligă. După ideea asta m-au promovat ca ofițer și m-au făcut membru de partid. Eram singurul capitalist cu carnet de comunist”, și-a adus aminte Oracolul FANATIK.

