Cum a cucerit-o un artist celebru pe cea mai fierbinte moldoveancă din showbiz! Ce pățește dacă se uită după altă femeie! Foto

Relația dintre Kamara și Gabriela Nastas, o brunetă fierbinte provenită din Republica Moldova, este, deja, de notorietate. FANATIK i-a interogat pe cei doi și a aflat, de fapt, cum stau lucrurile între ei. Și, culmea, a și asistat la o mică dispută legată de ce înseamnă ”intolerabil” într-o relație.

Secretele relației dintre Kamara și Gabriela

, iubita lui, au făcut dezvăluiri fierbinți din relația lor, în exclusivitate pentru FANATIK. Ba chiar mai mult, Gabriela a dezvăluit că, de fapt, nici măcar nu îl plăcea pe Kamara acum ceva ani. Chiar era îndrăgostită de Andrei, colegul de trupă al artistului.

De asemenea, că, acum, după ce relația lor s-a stabilizat, este genul de femeie care scoate ”gheruțele” repede. Și nu tolerează nicio încălcare a regulilor pe care le are când vine vorba de o relație. Ba chiar, dacă Kamara calcă strâmb, plătește mult, spune ea.

Kamara și Gabriela, interviu în tandem. Bruneta nici măcar nu îl plăcea înainte

Deja aveți vechime ca și cuplu… Ea te apăra încă de când erai la Survivor și te certai cu cei de acolo…

– Kamara: Suntem de un an și jumătate împreună. Pe când eram la Survivor aveam deja o jumătate de an împreună. Logic, oricine se lua de mine, ea mă apăra.

Dar, totuși, cum ați devenit cuplu?

– Kamara: Noi am fost, mai întâi, prieteni. Ne-am cunoscut într-o împrejurare muzicală. Apoi, am dezvoltat o prietenie. Ea a avut alte relații, eu am avut alte relații. Apoi a venit momentul potrivit, atunci când și eu, și ea, eram singuri.

Gabriela: Am fost alături unul de altul în momentele dificile. Eram unul lângă altul, cu sfaturi, cu un cuvânt de susținere. Și, într-un moment ne-am pus întrebarea: Ce căutăm până la urmă?. Căci asta e cel mai important să ai un om lângă tine, să te susține. Că dragostea… Ține cât ține, dar respectul, prietenia, complicitatea contează.

– Kamara: Asta nu înseamnă că nu e și flacăra aia între noi…

– Gabriela: Eu, personal, cred că noi ne-am iubit înainte să ne îndrăgostim. Pentru că dragostea adevărată și îndrăgosteala sunt lucruri complet diferite. Dar, când ne-am cunoscut, nu m-am gândit că va fi o relație între noi. Hai să zic ceva… Eu eram fană Alb-Negru când eram mică. Dar din toate posterele îl tăiam pe Kamara, mi eîmi plăcea de Andrei. Am crescut, anii au trecut, și când am ajuns să îl cunosc în realitate pe Kamara, lumea îmi spunea că el e un tip mai introvertit. Nu m-am gândit că ar putea să existe o relație între noi. Dar lucrurile s-au schimbat în timp.

Acum aș merge la Asia Express cu Kama. Am fost chemată să dau și probe la Survivor, dar din păcate, când am fost chemată, eu fiind moldoveancă, nu aveam actele gata. Nu aveam cum să mai plec. Aș merge acum, normal. Dar la Asia aș merge doar cu Kamara, nu m-aș descurca cu nimeni altcineva. El este o fire liniștită, foarte calme, eu sunt vulcanul. Eu sunt un pic mai teroristă.

Gabriela, avertisment fără ”perdea” pentru Kamara

Cine e gelos în relație?

– Gabriela: Eu sunt geloasă. Nu neapărat geloasă, sunt genul de femeie care știu ce e al meu nu se atinge nimeni. Nu prea îi scriu femeile… Dar avem parolele telefoanelor. Iar el dacă vrea, oricând, îi dau telefonul să se uite. Eu, la fel. Dar nu i-aș ierta niciodată înșelatul. (…) Oricum, Kamara nu are timp să se uite după alte domnișoare. E foarte îndrăgostit de mine. Dar sunt foarte atentă cu chestiile astea. Pentur mine, bărbatul ori are ochi doar pentru mine, ori rămâne fără ochi.

Ce nu ați putea ierta?

– Kamara: Nu doar înșelatul, ci și trădarea. Trădarea poate fi mare chiar dacă nu se ajunge la înșelat. De exemplu, să știi că s-a îndrăgostit de altcineva e o problemă.

– Gabriela: Dacă te îndrăgostești nu e ceva ce poți controla.

– Kamara: Ba da!

Gabriela: Dacă vreodată se întâmplă, Doamne ajută să fie totul bine la noi, dar zic… Ca idee… Noi putem să discutăm. E urât să faci ceva pe la spate.

Kamara: Până ajungi să te îndrăgostești… Că doar nu vezi o persoană pe stradă și te îndrăgostești. Nu cred că te poți îndrăgosti la prima vedere în condițiile în care ești cu o persoană pe care o iubești.

Kamara a trecut ”la cratiță”

Ce vă place, reciproc, unul la celălalt?

– Kamara: Îmi place că e implicată, că nu e genul de om care doar așteaptă. Ea vrea să facă, să se implice, e creativă, e luminoasă.

– Gabriela: M-a atras întotdeauna un bărbat inteligent. Dar fizicul nu e important. Trebuie să fie îngrijit. Dar important e cum mă agață ”la creier”. De acolo pornește la mine, dacă nu mă poate stimula la nivelul creierului e totul degeaba.

Dragostea trece și prin stomac… Gabriela, cum îl răsfeți pe Kamara?

Kamara: Ea nu gătește. Eu gătesc, nu o prea las. Mai are și ea idei, mai face cartofi cu usturoi, poate să facă și ciorbă dacă vrea, dar nu vrea.

Gabriela: Nu îmi place, nu mă regăsesc.

Kamara: Dacă dragostea nu este în mâncare, mai bine nu o mânca.