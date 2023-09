Cum a dat lovitura o româncă în Norvegia. A plecat ca sezonieră și acum are propria fermă și e politician

Cum a dat lovitura o româncă în Norvegia. A plecat ca lucrătoare sezonieră iar acum a ajuns să se stabilească acolo și ulterior să dețină propria fermă și să se înscrie în politică!

Cum a dat lovitura o româncă în Norvegia, după ce a plecat ca muncitoare sezonieră

Roxana este o tânără de 29 de ani ce a dat lovitura în Norvegia. Nu s-a ferit de muncă încă de mică, iar acum , alături de soțul ei.

Aceasta avea doar 19 ani când a plecat prima dată din țară. Apoi, după ce a văzut cum merg treburile departe de țară și cât de apreciați sunt muncitorii de jos, a vrut să revină.

Așa a și făcut, iar acum s-a stabilit acolo, fiind și măritată cu un norvegian care deține o fermă, cea la care a lucrat și ea încă de adolescentă.

Tânăra din Moinești, Bacău are acum și cetățenie norvegiană și chiar candidează la consiliul local în comuna Sigdal.

„M-am gândit că pot mai mult și nu găseam sprijinul în România. Nu voiam să fiu o vânzătoare toată viața. Nici nu știam, că n-am avut posibilitatea să fac mai multe chestii, să văd ce-mi place.

Și când am venit aici și am văzut ferma, am zis: «Eu rămân aici, nici nu mă gândesc să mai plec»”. În România, fermierul e jos de tot; când spui că ești fermier, mai bine fugi.

Aici, când aud că ești fermier, oamenii își dau jos pălăria și îți spun Mulțumesc pentru mâncare!”, a povestit aceasta, pentru .

Roxana și-a găsit dragostea în Norvegia

Roxana a găsit și dragostea acolo, alături de Oddvar, în 2016. La început, părinții ei nu au fost de acord cu relația lor, având în vedere că este foarte mare – de 47 de ani.

Roxana spune că a apreciat mereu la soțul ei faptul că a încurajat-o și a lăsat-o chiar și să greșească.

„M-a lăsat să iau decizii, chiar dacă au fost proaste – așa am învățat cel mai mult de la el.

Nu mi-a zis niciodată: «Hai, lasă, că tu nu știi nimica». M-a susținut în toate și am început să mă atașez de el”, a mai povestit ea.