Denise Rifai, dezvăluiri fierbinți despre Dan Bittman: „Știi cu ce operezi și te poți așeza lui”

Denise Rifai a vorbit despre diferența dintre femeia din cultura arabă și cea născută în Europa. Vedeta Kanal D, crescută între două lumi, a făcut câteva constatări dezamăgitoare despre lumea în care trăim, dar a bifat și câteva detalii despre viața sa amoroasă. Cine este bărbatul care a supus-o la test.

Denise Rifai: „Problema femeii este cauzată de femei”

Denise Rifai a fost născută în România, dar crescută, din multe puncte de vedere, cu obiceiuri, credințe și gusturi din cultura arabă. Astfel, vedeta care și-a făcut un nume în presa politică recunoaște însă, că deși femeile din Europa au parte de libertate, ele se confruntă cu o mare piedică.

Prezentatoarea de la Kanal D a făcut câteva constatări triste și a mărturisit, de asemenea, ce face de fiecare dată înainte să iasă din casă. „Eu am primit de la bunica o cutie de alamă kohl, mic. Eu nu plec din casă fără puțin creion.

Viața este foarte complicată, emisiunea asta la care lucrez de atât de mulți ani m-a învățat să privesc lucrurile în toată dimensiunea lor. O femeie, dacă poate, n-aș fi spus asta în urmă cu niște ani, ar trebui să aibă grijă de ea, să pună frumusețe pe ea și să se prețuiască în fiecare zi măcar puțin.

Femeia în Europa este liberă. Femeia într-o țară arabă nu e liberă. Eu sunt născută la graniță, în România. M-am născut liberă. Respect cutuma. Femeia e liberă aici. În România este, încă, o societate misogină, din toate punctele de vedere. Condiția femeii e îngreunată de două chestiuni.

Una, această structură tradițională masculină. Problema femeii este de multe ori cauzată de femei. Sunt foarte puține femeile care aleg să fie unite, să se susțină între ele. Îmi place foarte mult cum sunt așezate lucrurile la băieți, cum se susțin, cum se iartă. Femeile au de luptat pe două planuri, cu bărbații și cu femeile”, a declarat Denise Rifai în podcast-ul

„Viața este o luptă”

De ani de zile în lumina reflectoarelor, Denise Rifai a avut parte de piedici, dar și de critici și comentarii răutăcioase, venite de la femei și bărbați deopotrivă. Acum, a ajuns în punctul în care le vede doar ca pe niște provocări și la credința că „viața este o luptă”.

Cu toate acestea, o deranjează și o supără faptul că este percepută ca fiind o persoană arogantă. „Viața trebuie să fie ca un munte. Dacă ar fi totul frumos, nu ai aprecia nimic. Viața este o luptă. (…) Mă deranjează că se spune despre mine că sunt înfumurată. Nu sunt nici înfumurată, nici arogantă. Sunt doar foarte atentă cu mine.

Și pentru că muncesc foarte mult, sunt foarte concentrată tot timpul. Dau bună ziua tuturor celor care mă salută, dar nu pot să fac conversație cu toată lumea. Diferența dintre mine și ceilalți este că noi cunoaștem câțiva oameni, pe noi ne cunosc foarte mulți.

Dar avem același timp pe care îl au și ceilalți. Dacă noi am sta de vorbă cu toată lumea care ne cunoaște, noi când am mai munci sau când am mai face lucruri?”, a mărturisit Denise Rifai.

Mai mult decât atât, vedeta susține că, deși se bucură că oamenii o recunosc pe stradă și o apreciază, ar prefera să poată ducă și o viață simplă: „Mi-ar plăcea ca atunci când plec de la birou, să trag niște cortine și să mă teleportez într-un corp invizibil. Să nu mă știe nimeni. Să nu mă vadă nimeni”.

Denise Rifai, o femeie materialistă? Bărbatul care și-a permis să o testeze

Denise Rifai a atins, în cadrul aceluiași interviu, subiecte care au stârnit curiozitatea publicului de-a lungul vremii. Au existat despre ea zvonuri că ar fi avut relații cu diferiți bărbați din showbiz și, cu toate că vorbește cu mult interes despre dragoste, vedeta nu a confirmat niciuna dintre aceste legături.

Totuși, este , iar ceea ce îl diferențiază este faptul că și-a permis să o supună unui test. „Unicul sentiment care dă sens vieții este dragostea, după care muzica. (…) Primul meu…. m-a invitat la o plimbare cu tramvaiul, eram în liceu.

Eu aveam deja o mașină, aveam 18 ani. În opinia mea, femeia trebuie să urmeze bărbatul, dar mi-am pus cheile și talonul în poșetă. Și mă suna și țipa la mine că nu îl văd.

El era într-o super mașină, dar mă testa. Pentru mine conta spiritul. Dacă ești un tip corect, nu contează materialul. M-am dus cu el pentru că mi-a plăcut spiritul lui. Când l-am cunoscut mi-a zis că e orfan. Venea dintr-o familie foarte bună”, mărturisit prezentatoarea.

Atrasă de bărbații mai în vârstă

, care la momentul apariției în emisiunea sa chiar i-a oferit un inel. Ambii au negat o posibilă legătură amoroasă, menționând că sunt doar prieteni, dar vedeta de la Kanal D recunoaște că îi plac bărbați mai în vârstă decât ea.

„Eu am fost de mică foarte matură și mi-a plăcut să trăiesc liniștit. Și mi se pare, așa, că oamenii mai așezați în vârstă au o liniște pe care viața le-a dat-o. Pentru că au terminat de experimentat un milion și o sută de mii de lucruri. Și vâltoarea asta a tinereții, când se transformă în ceva frumos…

Mi se pare că un produs mai în etate, este un produs definit, știi cu ce operezi și te poți așeza lui. Eu cred că cea mai mare greșeală este când încerci să schimbi ceva. Dar când îl vezi definit, îl știi și te poți așeza lângă el”, a explicat Denise Rifai.