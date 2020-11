România U21 va juca împotriva selecționatei similare din Danemarca o partidă ce o poate califica la Euro 2021. Fundașul Ricardo Grigore a fost și el covoncat și a dezvăluit că și-a început cariera ca vârf de atac.

Jucătorul lui Dinamo a vorbit și despre atmosfera care este în cadrul lotului naționalei mici înainte de meciul decisiv cu nordicii, iar Grigore susține că toată lumea este optimistă.

Fotbalistul de 21 de ani ar putea obține a doua prezență consecutivă la un Campionat European de tineret, după cea din 2019. Atunci, România a ajuns până în semifinalele competiției din Italia.

Ricardo Grigore a dezvăluit că a început fotbalul ca atacant: „Făceam cuplu cu Robert Moldoveanu”

Fundașul de 21 de ani crescut de Dinamo a dezvăluit că și-a început cariera în rolul de atacant, însă Florin Bratu l-a convins să se reprofileze și l-a utilizat în rolul de fundaș stânga.

Jucătorul convocat de Adrian Mutu la echipa națională U21 pentru duelul cu Danemarca a comentat și episodul din vara acestui an, atunci când a izbucnit în lacrimi după ce Dinamo a fost învinsă cu 3-0 de FCSB, pe teren propriu, în Cupa României.

„Da, când eram mic am început ca atacant. Făceam cuplu cu Robert Moldoveanu la mini-fotbal, un cuplu foarte bun, marcam multe goluri și de acolo am rămas atacant, dar când am ajuns la Dinamo am jucat și mijlocaș central, fundaș stânga. Am jucat mult timp fundaș stânga. Domnul Florin Bratu, când m-a luat la echipa a doua, atunci când aveam 15 ani, m-a reprofilat pe postul de fundaș central. El mi-a spus că, după părerea lui, asta e poziția mea.

Țin minte și acum că m-a chemat să mă întrebe pe ce post aș vrea să joc și i-am spus că atacant. L-a pufnit râsul și pe el și a zis „Rici, vorbesc serios, pe ce poziție vrei să joci?” și eu i-am zis „Da, mister, atacant, că dau multe goluri”. El mi-a zis „Nu mă, nu, fundaș central ai mai jucat vreodată?” și i-am zis că am jucat și nu a fost prea bine. Și el a spus „Bine, de azi vei juca fundaș central și vei învăța această poziție. O să vezi că ai să ajungi mare pe acest post”. A avut încredere în mine, m-a pus fundaș central.

A fost greu la început, erau alte repere în joc, altă dinamică, mi-a fost puțin greu, dar m-am acomodat repede. Aveam 15 ani și am jucat cu niște seniori, am făcut o partidă foarte bună, iar cei din club au avut încredere în mine de atunci și n-am mai schimbat poziția”, a spus Ricardo Grigore pentru FRF TV.

Fundașul dinamovist a vorbit și despre obiectivele pe care le are pe plan profesional și a anunțat că își propune să plece de la Dinamo doar după ce câștigă un trofeu alături de formația din șoseaua Ștefan cel Mare. El a vorbit și despre episodul de după Dinamo – FCSB 0-3 din Cupa României.

„Pe plan profesional, îmi doresc să câștig cât mai repede un trofeu cu echipa de club. Vreau să ajung la prima reprezentativă rapid și să mă transfer la o echipă pe măsură, în străinătate, după evoluțiile mele.

După meciul cu FCSB, asta am simțit să fac, nu m-am putut controla. Multă lume m-a judecat, dar așa am simțit. Sper că mă voi controla mai bine data viitoare. A fost prima dată când m-a învins FCSB, până la nivel de seniori nu mai pierdusem în fața lor. Dar învăț din greșeli, sper să nu se mai repete acel episod pe viitor”, a mai afirmat Grigore.

Aproape de al doilea turneul final cu România U21

Jucătorul lui Dinamo a vorbit și despre misiunea echipei naționale U21, care vrea să ajungă din nou la Campionatul European, după ce în 2019 a ajuns până în semifinalele turneului din Italia. Ricardo Grigore a anunțat că vrea să și joace de această dată, după ce în 2019 a fost doar parte din lotul lui Mirel Rădoi, fără a intra pe teren.

„Este o atmosferă foarte bună, băieții toți sunt pregătiți pentru acest duel și îl așteptăm cu nerăbdare pentru că știm cu toții ce importanță are acest meci și sperăm din tot sufletul să ducem încă o dată echipa la Campionatul European.

Cred că e mai mare motivația noastră decât a celor din urmă care au fost în generația din 1996 pentru că și noi, generația asta care este în momentul de față, încercăm să demonstrăm că suntem cel puțin la nivelul celor care au fost și ne dorim din tot sufletul să confirmăm acest lucru

Ar fi o performanță foarte mare pentru mine și totodată încă un vis împlinit pentru că îmi doresc foarte mult să mai fiu încă o dată acolo și îmi doresc foarte mult să joc pentru că anul trecut nu am avut ocazia să joc și îmi doresc foarte mult anul acesta să o fac.

Danezii vor juca mult mai relaxați și câteodată când ești foarte relaxat pe teren îți ies anumite lucruri și asta nu ne ajută deloc pe noi”

În urmă cu opt ani, fotbalistul era junior la Dinamo și zicea că visul său este să evolueze la un turneu final. Acum, Ricardo Grigore este foarte aproape de a-l îndeplini:

”Îmi aduc aminte acel interviu. Da, este adevărat la nivel de juniori am câștigat tot ce se putea, am participat și la un turneu final. Deocamdată nu am jucat. Îmi doresc din tot sufletul meu să bifez și acest lucru, să particip, să joc și de ce nu să ne putem apropia de performanța pe care am făcut-o acum un an de zile și de ce nu și la seniori să facă acest lucru”.

Jucătorii antrenați de Adrian Mutu vor avea antrenamentul oficial la Ploiești. Danemarca este echipa de pe primul loc din grupa noastră. Patru puncte o despart pe naționala lui Mutu de echipa nordică înainte de ultima partidă din grupă.