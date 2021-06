Cum a enervat Ion Iliescu o țară întreagă! Serie de declarații halucinante despre mineriade.„Să stăm să tot plângem morţii?”

31 de ani au trecut de la mineriada din 13-15 iunie 1990. Am avut atunci o acțiune în forţă a autorităţilor pentru a îndepărta ultimii manifestanţi rămaşi în Piaţa Universităţii după protestul anticomunist maraton început în 22 aprilie 1990. Au fost momente dificile, momente greu de uitat de participanți care au transmis în fața judecătorilor că în țară s-au instaurat pentru câteva zile violenţa şi teroarea.

Punctul culminant a fost atins odată cu venirea minerilor. Din nefericire, patru oameni și-au pierdut viața şi peste 1.300 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Culmea, a fost a treia oară când FSN s-a folosit de minerii din Valea Jiului ca forţă de represiune împotriva celor care contestau regimul instaurat după Revoluţia din decembrie 1989.

Cum a enervat Ion Iliescu o țară întreagă!

După trei decenii, este cercetat pentru crime împotriva umanităţii, ca urmare a reprimării violente a demonstraţiei din Piaţa Universităţii. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, acesta a avut mai multe declarații care au înfuriat opinia publică.

În ciuda unui subiect sensibil, Ion Iliescu nu s-a sfiit să prezinte propria variantă a evenimentelor, una care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Mai mult de atât, acesta nu a ezitat o clipă și a avut mai multe afirmații de natură să lezeze chiar memoria victimelor.

Prins în mijlocul evenimentelor, Iliescu nu a stat o clipă pe gânduri și, așa cum bine știm cu toții, a mulțumit minerilor pentru restabilirea ordinii. ”Mă adresez dumneavoastră de astă dată, mulţumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care şi de astă dată l-aţi dat, la chemarea noastră. Delegaţia de mineri, în frunte cu domnul Cozma, se va deplasa spre Piaţa Universităţii, pe care vrem să o reocupaţi dumneavoastră”, spunea fostul lider PSD în acele zile însângerate.

”Vă mulţumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce aţi demonstrat în aceste zile. Că sunteţi o forţă puternică, cu o înaltă disciplină civică, muncitorească, oameni de nădejde şi la bine, dar mai ales la greu”, au fost primele cuvinte ale discursului ținut de Ion Iliescu în fața minerilor după ce aceștia au făcut prăpăd în București și au nenorocit sute de oameni.

Ce a spus în timp Ion Iliescu despre mineriadele din 1990

și-a schimbat declarațiile de-a lungul timpului, dar niciodată ideea. ”Mi se atribuie mie organizarea mineriadelor, ceea ce a fost un fals şi este în continuare un fals. Eu chiar m-am străduit să evităm aşa ceva”, a explicat acesta.

Culmea, într-o dezbatere cu Marian Munteanu, despre evenimentele din 13-15 iunie 1990, Ion Iliescu a rămas la fel de incisiv. Le-a explicat acestora cum au pierdut alegerile și i-a numit „marginali și alimentați”. O nimica toată după ce în toiul evenimentelor erau făcuți drogați.

„V-am lăsat în pace să fierbeţi în suc propriu, cum se spune, şi din punct de vedere politic n-a fost mare câştig pentru voi, ba din contră. Faptul că cele două partide au înregistrat scoruri aşa de slabe, FSN-ul a câştigat 66%, eu ca reprezentant al FSN-ului am câştigat cu 85%, a fost şi datorită iritării populaţiei cu manifestările extreme din Piaţa Universităţii. (…)

A rămas un grup, în corturi, care a declarat şi un fel de greva foamei. S-a încercat să se intre în dialog cu ei. Erau oameni marginali şi alimentaţi, şi finanţaţi”, a zis Iliescu.

Cum i-a lăudat Ion Iliescu pe mineri la ani distanță de la mineriade

Președinte al României în trei rânduri, Ion Iliescu nu s-a dezis de la ideile sale. Drept pentru care chiar și la ani buni de la mineriade, acesta a ținut să le mulțumească minerilor pentru ajutorul pe care l-au dat în acea perioadă.

”Ştiţi ce a provocat venirea minerilor? Vandalismele din 13, starea de anarhie din Capitală, aracarea cu brutalitate şi devastarea clădirii poliţiei, a SRI-ului, ţinerea sub stare de asediu a Ministerului de Interne, televiziunea naţională a fost devastată”, a continuat Ion Iliescu.

”Spre deosebire de alte categorii, minerii sunt o categorie profesională organizată, este o solidaritate profesională pe care o dă munca în subteran. Oamenii au venit cu bune intenţii, să apere puterea, care era obiectul unor ameninţări”, a mai spus fostul lider al social democraților.

”Prezenţa minerilor era efectul, iar nu cauza. Nu i-a adus nimeni. În ianuarie (1990), minerii au venit cu revendicări, să riposteze la demosntraţia ţărăniştilor din ajun”, a continuat să irite Ion Iliescu

Ce spune Ion Iliescu despre dosarul Mineriadei

Poate cea mai controversată declarație pe care a făcut-o Ion Iliescu a avut loc atunci când dosarele Mineriadei și Revoluției au început să înainteze în instanță. „Nu ştiu cui slujeşte aşa ceva , dar altminteri nicio problemă.

Dar pusă sub acest aspect, deci luarea la întrebări şi analize pe plan judiciar, a fost un moment de istorie cu părţile bune şi părţi mai puţin bune, cu stări conflictuale. Am trecut peste ele, am depăşit. Ce rost are să dezgropăm aşa ceva? (…)

Bun, eu îi înţeleg pe cei care au avut pierderi, dar asta a fost caracterul cel mai radical din tot arealul nostru. La noi a fost o mişcare radicală de înlăturare a vechiului regim cu sacrificii umane.

Revoluţia din decembrie a însemnat sacrificii umane. Acum să stăm să tot plângem morţii în loc să tragem concluziile politice adecvate pentru tot procesul de dezvoltare al societăţii româneşti…”, a zis primul președinte al României după decembie 1989.

Ce se întâmplă cu dosarul Mineriadei

Vă readucem aminte că Parchetul Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat în 13 iunie 2017 că procurorii militari au finalizat cercetările în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi au trimis în judecată, pentru crime împotriva umanităţii, 14 persoane.

Printre acestea s-au aflat fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul şef al SRI Virgil Măgureanu şi Miron Cozma. În mai 2019, ICCJ a decis restituirea dosarului la Parchet, iar în februarie 2020 Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) a contestat decizia judecătorului de la Curtea Supremă.

Conform procurorilor, în zilele de 11 şi 12 iunie 1990, autorităţile statului au hotărât să declanşeze un atac violent împotriva manifestanţilor aflaţi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara şi îşi exprimau, în mod paşnic, opiniile politice în contradicţie cu cele ale majorităţii care forma puterea politică la acel moment.

În acest atac au fost implicate, în mod nelegal, forţe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, precum şi peste zece mii de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării, arată procurorii.