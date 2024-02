Cum a fost ales Marian Aioani pentru poarta Rapidului? „E confortabil să joace și cu piciorul”

. Fostul mare internațional român a vorbit pe larg despre portarii Rapidului la „Suflet de rapidist”.

Bogdan Lobonț a dezvăluit de ce Rapid l-a transferat pe Marian Aioani: „Portarul trebuie să apere”

Bogdan Lobonț a explicat foarte simplu : „Un profil care să apere. Pentru că de-aia e portar. Prima caracteristică a unui portar e că trebuie să apere. E confortabil și în jocul cu piciorul? Este pasul următor.

ADVERTISEMENT

Lucian Ionescu a vrut să pună accent pe jocul de picior al lui Aioanei: „În contextul în care Rapid și pe vremea lui Adi Mutu și pe vremea lui Cristiano Bergodi este echipa care pleacă și începe construcția de la portar. Nouă în tribună ne stau inimile.

„Lobby” însă are o viziune diferită: „În general astăzi fotbalul are această caracteristică. Am avut și discuții cu foști colegi. ‘A, îți place de portarul ăla’. Le spun: ‘Nu-mi displace’. ‘A, mie îmi place foarte mult. Ai văzut ce joc bun de picior are?’.

ADVERTISEMENT

Și vine răspunsul meu: ‘A, dacă are joc așa bun de picior de ce nu îi dai tricou cu numărul 6 să îl pui în fața apărării, să joace și să filtreze toate mingile’. Portarul trebuie să apere. Punct. De-aia s-a făcut portar.

Directorul de imagine al Rapidului și-a susținut în continuare punctul de vedere: „Citeam în biografia lui Johan Cruyff, care spunea când a ajuns la Barcelona că atacul și primul atacant trebuie să fie portarul. Adică faza de atac de la el trebuie să înceapă”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț recunoaște că Marian Aioani are un joc de picior bun: „E confortabil atât cu piciorul drept cât și cu stângul”

prin faza golului la meciul cu Dinamo: „Categoric. Cel mai bun exemplu l-am avut la ultimul meci pe Arena Națională. Din patru pase am ajuns la poartă la golul lui Papeau. Dar revin și spun: prima caracteristică a unui portar e că trebuie să apere.

După aceea, că este comfortabil să joace și cu piciorul este partea a doua. E pasul următor. Aioanei are acest avantaj, că e confortabil cu mingea la picior, atât cu piciorul drept cât și cu piciorul stâng”.

ADVERTISEMENT

„Pisica” e conștientă că Aioani se diferențiază prin această calitate: „E conforbabil și când este o presiune a adversarului, deci din punctul ăsta de vedere nu pot să zic că avem probleme. Are un plus, are un avantaj față de toți ceilalți.

Bineînțeles sunt detalii la care lucrăm, pe care o să le punem la punct și sunt convins de acest lucru. Este de o disponibilitate ieșită din comun. Vrea să învețe cât mai mult”.

Bogdan Lobonț a dezvăluit motivele pentru care Marian Aioanei a fost adus la Rapid