Cum a fost Eliza Natanticu la un pas de moarte: ”Nu mai știau ce să facă doctorii”

Momentul dificil cu care s-a confruntat Eliza Natanticu, soția lui Cosmin Natanticu. Cântăreața a fost la un pas de moarte în trecut, chiar înainte de nunta cu îndrăgitul actor. Medicii nu mai știau cum să o ajute.

Din ce motiv Eliza Natanticu a fost la un pas de moarte

Mereu jovială, Eliza Natanticu dă senzația că a fost dintotdeauna asfel. , iar de curând a mărturisit într-un interviu că avea senzația că va muri la un moment dat.

S-a remarcat la Asia Expres, în 2021, iar de atunci și-a demonstrat și calitățile muzicale. Invitată într-o emisiune TV, interpreta a precizat că a fost la un pas de moarte în urma unei operații de un chist dermoid.

Artista credea că va trece cu bine de intervenția chirurgicală, dar s-a trezit apoi cu stări pe care nu le putea controla. Drept urmare, medicii au mai pus-o încă o dată pe masa de operație, căci a luat o bacterie la cea anterioară.

Eliza a precizat că medicii au devenit debusolați văzând complicațiile, iar Cosmin Natanticu i-a fost alături clipă de clipă și îi citea acatiste, deși aveau puțin timp de când formau un cuplu și se pregăteau să meargă în fața altarului.

”A fost un moment de cumpănă pentru mine. Noroc că l-am avut pe Comin lângă mine, care a stat la capul meu. Eu a trebuit să mă operez, aveam un chist dermoid, o operație banală. Am luat o bacterie din spital în timpul operației, am făcut temperatură, mi-a fost foarte rău, am făcut niște complicații, m-au operat încă o dată, nu știau ce să mai facă doctorii.

Cosmin a stat numai la capul meu, noi eram de puțin timp împreună. A lăsat cățelul acasă, și-a lăsat treburi, spectacole, stătea noaptea și citea acatistul Sfântului Nectarie”, a spus Eliza Natanticu la Antena Star, în cadrul emisiunii ”Petrecem în familie”, scrie

Cosmin Natanticu, alături de soția lui

Cosmin Natanticu a impresionat-o pe partenera lui prin bunătatea de care a dat dovadă încă de la începutul relației. Eliza Natanticu, pe atunci Georgescu, și-a dat seama că are, într-adevăr, lângă ea omul care îi este predestinat.

”Chestia asta m-a făcut să înțeleg cât de minunat este el și ce om sensibil. Dacă el a fost în momentul acela lângă mine, deși noi eram la început de relație, pe mine mă emoționează foarte tare chestia asta, mi-a demonstrat că este omul de care eu am nevoie”, a mai detaliat solista.