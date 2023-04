Cum a fost FCSB aproape să-l piardă pe Florinel Coman. Ajutor nesperat din partea lui Gigi Becali: „M-a mișcat ce mi-a spus”

Florinel Coman este fără doar și poate cel mai în formă jucător al FCSB, iar suporterii așteaptă de la el să decidă meciul cu liderul Farul Constanța. Managerul tehnic al „marinarilor”, Gică Hagi, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre

Florinel Coman, ofertă din Statele Unite ale Americii: „Au spus că e mare și se acceptă”

Florinel Coman a dezvăluit detalii neștiute despre momentul în care a fost aproape să plece de la FCSB: „Când a început pandemia, m-a sunat cineva din club şi m-a întrebat dacă vreau să plec. Mi-a spus că e din America (n.r. – oferta)”.

Mijlocașul susține însă că FCSB a blocat transferul: „Au spus că e ofertă mare, care se acceptă. M-a întrebat cât îmi doresc salariu, am spus cât vreau să câştig acolo, iar a doua zi am văzut altceva în ziar. S-au cerut mai mulţi bani”.

Gigi Becali a dezvăluit cum a reușit Florinel Coman să își revină la forma de dinainte de accidentare, iar jucătorul afirmă că patronul a avut și el un rol important: „Am vorbit cu dânsul (n.r. – Gigi Becali). Mi-a dat o foaie, ceva de genul. Am vorbit cu dânsul în perioada aceea, am simţit un sprijin enorm din partea dansului în acel moment.

Am vorbit foarte mult despre mai multe chestii, nu despre fotbal, aşa în general. M-a mişcat ce mi-a spus, plus determinarea pe care am avut-o şi ambiţia au făcut diferenţa. Din ianuarie mă simt alt om”.

Florinel Coman le promite suporterilor că nu ar juca la nicio altă echipă din SuperLiga: „În viitorul apropiat nu voi merge”

Nu cu mult timp în urmă, Coman intrase în dizgrația patronului, care se gândea să îl trimită înapoi la Hagi: „Am văzut acele ştiri şi nu ştiu de unde au apărut, pentru că mă puneau într-o lumina proastă, inclusiv pe cei de la Farul. Şi am văzut şi cu CFR Cluj, tot la fel”.

Florinel Coman subliniază faptul că nu va juca la nicio altă echipa din SuperLiga: „A fost altceva că a declarat antrenorul celor de la Rapid (n.r. – Adrian Mutu), dar eu n-am vorbit cu nimeni de la niciun club în acea perioadă. Nu ştiu de ce s-a scris aşa ceva. Am vrut să plec în străinătate. E clar că în Liga 1 în viitorul apropiat nu voi merge”, a spus jucătorul, conform .

Laude pentru Gică Hagi înainte de FCSB – Farul. Gigi Becali știe care e secretul revenirii mijlocașului

Florinel Coman nu a uitat câte îi datorează lui Gheorghe Hagi : „ Hagi mi-a clădit această mentalitate, să fiu campion, şi nu este întâmplător că Farul e pe primul loc cu grupul de acolo. Cu jucători talentaţi, e mult mai uşor să lucrezi. Ca antrenor, nu trebuie să faci ceva în plus, ci ca jucătorul să te simtă alături de el”.

: „Florinel a devenit mai bun decât atunci când l-am luat. A înțeles că nu merge, vine la sală, se antrenează separat el. Se joacă cu mingea ca Neymar, a driblat șase! Șase! Nu l-au motivat criticile mele, ci Dumnezeu care i-a zis: ‘Vezi că Tănase ia milioane de euro, Cicâlcău, Man și care în fața ta erau mici și tu nu ai luat măcar un milion’. Acum el trebuie să ia mai multe”.

