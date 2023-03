Cum a fost găsit un tablou din colecția lui Ceaușescu tocmai în Bulgaria. Mesajul misterios scris pe spatele picturii

Un tablou pictat de artistul american Jackson Pollock, și care ar fi făcut parte din colecția lui Nicolae Ceaușescu, a fost descoperit de către autoritățile din țara vecină, Bulgaria. Pe spatele operei de artă s-a identificat un mesaj misterios.

Cum a fost găsit un tablou din colecția lui Nicolae Ceaușescu, în Bulgaria. Ce mesaj conține

Tabloului i se estimează un cost de 50 de milioane de dolari și a fost găsit în contextul în care poliția din Bulgaria era implicată într-o operațiune internațională de trafic de artă. S-au reținut persoane de origine greacă și bulgară, în același timp, potrivit

Lucrarea a ajuns și pe mâna procuraturii din Sofia, care a văzut pe spate semnătura fostului dictator român. Totodată, aici apare și o dedicație a lui Jackson Pollock, din 16 septembrie 1949, pentru faimoasa actriță americană Lauren Bacall.

”Dedicat talentatei și prietenei mele Lauren Bacall, La mulți ani”, este mesajul misterios de pe spatele tabloului, acesta fiind însoțit și de un autograf al faimosului pictor american, unul dintre cei mai apreciați din SUA.

Cum poate ajunge tabloul în România

Mama actriței Lauren Bacall provine din Iași. Autoritățile din Bulgaria au precizat că pot trimite în România tabloul pe care l-a avut și Nicolae Ceaușescu, doar dacă îl solicită și autoritățile noastre. Pentru a i se dovedi autenticitatea, s-a demarat o anchetă mai amplă.

Momentan, lucrarea nu s-ar fi expus nicăieri și se așteaptă un răspuns cu privire la autenticitate. , știu că portretele dictatorului trebuiau să aducă foarte bine cu cele originale.

, iar cele mai multe opere le realizau după fotografii oficiale, color, și aprobate de secția ”Propaganda Vizuală a Comitetului Central al Partidului Comunist Român”.

Cine a fost Lauren Bacall

Lauren Bacall, de altfel, a fost una dintre cele mai apreciate actrițe din anii 1960. S-a stins din viață în 2014, în The Dakota, New York. Cu frumusețea și talentul său a cucerit o lume întreagă, iar pentru cariera sa impresionantă a avut și o nominalizare la Oscar, pentru rolul din filmul ”The Mirror Has Two Faces”.

În 1999, Institutul American de Film a inclus-o pe Lauren Bacall pe locul 20 de pe lista celor mai mari vedete din categoria feminină, din cinematografia de la Hollywood. Cauza decesului actriței, produs pe 12 august 2014, a fost accidentul vascular cerebral.