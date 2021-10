Dosare secrete: cum a fost înființată Steaua București: „El e fondatorul clubului CCA al Armatei!”. Video

Fiul înaltului demnitar comunist a făcut cu privire la arestarea lui Gigi Becali și condamnările din „Dosarul Transferurilor”, instrumentat în opinia sa de Traian Băsescu, omul care l-a propulsat pe Răzvan Burleanu la FRF.

a vorbit la podcastul „Aproximativ discuții” și despre Ilie Năstase, Ion Țiriac, dar și despre fuga Nadiei Comăneci din România.

Deși „militarii” au contestat vehement faptul că Steaua București ar fi o echipă înființată de comuniști, Serghei Mizil afirmă contrariul: „Ăla a condus lumea la un moment dat! Degeaba mănâncă ăștia c*cat că a fost analfabet! Nu a fost niciodată analfabet! Nicolae Ceașescu a avut«Academia Frunzei» făcută la ruși. Era general. În primul rând, că trebuia să învețe rusa ca să faci acolo academia.

Când a venit prima oară, el era general de armată. El este fondatorul clubului CCA al Armatei! Că de-aia era cu Steaua și Valentin era cu Steaua! Nu știe nimeni toate astea pentru că nimeni nu spune”, a surprins din nou Serghei Mizil.

În opinia sa, performanțele Stelei se datorează în mare măsură fiului cel mare al Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu, în timp ce marea echipă a Craiovei i-a avut în spate pe Adrian Păunescu și Ștefan Andrei: „Universitatea Craiova a ajuns în semifinale în Cupa Cupelor datorită lui Adrian Păunescu și Ștefan Andrei! La fel și cu Valentin. Dacă vorbești cu toți jucătorii din perioada respectivă, Lăcătuș, Tudorel Stoica, toți spun că fără Valentin nu se făcea performanță!”.

Serghei Mizil îl respectă foarte mult pe Ion Țiriac, un om cu o mare influență în Occident, și pe care l-ar fi văzut într-o funcție de conducere în România: „Eu l-aș fi pus pe Țiriac prim-ministru. A plecat afară cu o geantă și s-a întors miliardar. Un om foarte puternic și binevăzut afară. Omul a fost genial. L-am cunoscut cu mult înainte de ‘89. El nici măcar nu era tenismen, a fost hocheist”.

Mare fan al tenisului, Serghei i-a cunoscut foarte bine pe Ion Țiriac și pe Ilie Năstase, cu mulți ani înainte de Revoluție, și consideră că România și-a bătut joc de aceste două mari valori: „Era un jucător foarte bun de echipă și a știut să stea pe lângă Năstase. După aia a scos mari jucători de tenis. Avea un simț extraordinar și la jucători. Cum a făcut și cu Boris Becker și cele mai turnee de tenis din lume au fost ale lui!

Și ăștia de la Progresul l-au dat afară că le cade castana! L-am avut pe el, pe Ilie Năstase, și în loc să avem turnee să avem… Uite cehii, ce școală și-au făcut! La fete, au 10-15 în fiecare an în primele 100! Și noi cu valoarea și cu capul lui Năstase… Au vrut să îi ia și baza, ca să o ia un vagabont să facă blocuri!”.

Serghei Mizil i-a luat apărarea lui Ilie Năstase, pe care îl consideră un artist neînțeles și un geniu în tenis: „Ilie este un artist! El tenisul l-a jucat din talent. Și el începuse la fotbal! A inventat lovituri. Le-a avut în sânge. Nu poți să le repeți. El a fost tot timpul un boem și un băiat deoseobit. Nu e mârlan, nu l-au interesat banii. Are o caterincă! Mori de râs cu el. Așa a fost el tot timpul. Și când a venit vopsit pe față că nu mai joacă cu ăla sau când a venit în pijama, abia trezit din somn îi bate pe-ăia”.

Serghei este extrem de dur cu cei care nu l-au apreciat pe Ilie Năstase la adevărata lui valoare, fiind sau în alte țări: „El, în România, a fost călcat în picioare, s-au p*șat ăștia toți pe el și l-au făcut în toate felurile pentru că suntem o țară de cretini care dăm în orice valoare a țării. Dacă te duci cu el la Paris, nu poți să mergi pe stradă! Mă uit la tenis mult și îmi place. Afară, dacă dai pe programele de tenis, nu există să nu înceapă cu Ilie Năstase! Și la noi ne-am p*șat pe el! Înainte era foarte bine văzut”.

Serghei Mizil a explicat că 60% din câștigurile marilor sportivi ajungeau în conturile statului, iar Țiriac sau Năstase nu puteau să aibă valută cash: „Ei ce bani câștigau în străinătate 60% mergea la stat și de restul puteau să își ia cu valută ce nu se găsea: ulei, zahăr, Dacie și așa mai departe. Și uite ce performanțe am avut atunci în sport și ce avem acum”.

Sportul era înainte de 1989 politică de stat, iar fiul lui Paul Niculescu-Mizil a explicat că ordinul pleca de la Nicolae Ceaușescu: „Prim-secretarul avea ordin. Faci echipă, bagi banii! Păi cum a plecat Lucescu la Corvinul și câți jucători de națională a produs de acolo?! Și cluburile ce puternice erau”.

Serghei Mizil știe și de ce marea gimnastă Nadia Comăneci a fugit din România în Statele Unite: „Nadia Comăneci a fugit din țară pentru că… Bine, aici e mai complicată povestea! Nu vreau să spun pentru că dau toți în Nadia Comăneci. A fost o valoare inestimabilă și nu are rost să… Viața ei privată e viața ei privată! O privea. Eu zic că a plecat din cauza vieții private. Cine e în preajma președintelui sau familiei președintelui e monitorizat. Și e logic să fii monitorizat. Și azi e la fel. Păi și cum a plecat ea dacă era monitorizată?”, a concluzionat acesta la podcastul lui Gojira.

„Făceam absolut tot ce voiam și aici eram cineva. De-aia nu am plecat din țară. Făceam banii foarte simplu. Era simplu ca bună ziua! Am intrat cu echipe de sportivi și autocarul era plin de cafea și de blugi pe la bulgari. L-a condamnat și pe Nicu Ceașescu pentru treaba aia. Că a intervenit el la graniță. Păi făceam un drum de-ăsta și aveam bani un an de zile de beam și mă spălam cu icre negre pe față și numai șampanii și whisky. Veneam cu 20 de playere, săpun…” – Serghei Mizil