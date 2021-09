Serghei Mizil a rămas fără prieteni. Cum a ajuns în această situație fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil

Pictorul a dezvăluit că nu mai este înconjurat de vechii prieteni din copilărie, precizând că a ajuns să se certe cu mulți oameni din preajma sa.

Serghei Mizil susține că a fost corect cu cei din jur, însă nu a avut parte de același tratament. În plus, spune că cei pe care-i credea prieteni au profitat de pe urma sa.

Personaj controversat în lumea mondenă, omul de afaceri s-a făcut remarcat încă din perioada comunismului, fiind fiului liderului Paul Niculescu Mizil.

Serghei Mizil, despre cea mai mare durere. Nu mai are amici

Mai mult decât atât, Serghei Mizil a subliniat faptul că cei care i-au fost alături în toți acești ani, de fapt, l-au invidiat și nu au fost așa cum credea el.

„N-am prieteni. Toți care am fost din copilărie m-au făcut. E trist, dar adevărat. Cu toată lumea m-am certat, m-am certat pe lucruri aiurea. Toți m-au ars pe drum.

Majoritatea erau prieteni cu mine, dar mă invidiau. Cu toți am ajuns la aceleași discuții, fără să le fac nimic, dimpotrivă. N-am încredere în nimeni.

Sunt foarte corect. Nu am ars niciun prieten niciodată, am fost curățat de toți prietenii. Eu dacă sunt cu cineva merg până în pânzele albe”, a mărturisit Serghei Mizil în emisiunea Xtra Night Show, de la .

Serghei Mizil nu mai are încredere în nimeni

În plus, pictorul a ținut foarte mult la oamenii pe care-i credea prieteni și niciodată nu i-a turnat la securitate, deși poate ar fi avut unele beneficii.

Fostul a fost implicat în numeroase scandaluri, lucru care l-a făcut să-și dea seama cine îi este alături și cine nu.

La cei 67 de ani pe care-i are, omul de afaceri spune că nu mai are încredere în nimeni și nu are niciun prieten adevărat.

„Am fost pus în situația să îl torn sau să îl fac pentru avantaje foarte mari și niciodată nu am făcut chestia asta”, a completat Serghei Mizil, în același show TV.