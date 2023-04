Cum a fugit Cabral din spital, deși era la un pas de moarte: „Am plâns acasă trei zile”

Cabral a privit de multe ori moartea în ochi, dar a știut mereu să-i râdă în față. Vedeta Pro TV a fugit chiar din spital după ce a trecut printr-un accident de motor care ar fi putut să-i fie fatal, fără să țină cont de faptul că era plin de bandaje și fără haine.

Cabral, omul care a privit moartea în ochi de multe ori. Vedeta Pro TV a fugit din spital după un accident de motor

Cabral este unul dintre oamenii de televiziune care ascund multe povești. Prezentatorul de la Ce spun românii a lucrat, de-a lungul timpului, cu patru posturi mari de televiziune. În același timp,

ADVERTISEMENT

În plus, este pasionat de multe sporturi, pe care le și practică fără să se gândească la consecințe. Dragostea pentru activitățile sportive i-a fost insuflată de părinți, mama sa fiind cea care i-a și oferit una dintre cele mai importante lecții de viață.

„Sportul în sine este mult mai important pentru minte decât pentru corp. Corpul îmbătrânește, carcasa se strică, dar ce înveți în sport…Ajungi să acumulezi mult mai greu în viață dacă nu faci sport.

ADVERTISEMENT

De exemplu, munca se întoarce, îți aduce înapoi chestii bune. Efortul pe care îl depui, întotdeauna o să-ți aducă înapoi bucurie”, a povestit Cabral în

„Am participat la câteva cupe europene”

Totodată, cel care s-a ocupat de antrenamente a fost tatăl lui. Mircea s-a ocupat de pregătirea lui Cabral, dar și de cea a mamei și a surorii lui. Cu toții au ajuns să facă performanță în domeniul kickboxing-ului full-contact și să obțină premii la concursuri internaționale.

ADVERTISEMENT

„Ne antrena tatăl nostru, Mircea, pe amândoi. Pe amântrei, de fapt. Tata e antrenorul mamei, lui sor-mea. Când faci sport de performanță te antrenezi cam toata ziua. Dar a știut să ne găsească fiecăruia nota, astfel încât să facem treabă. Sigur, mama a făcut marea performanță.

Eu și cu sor-mea avem multe titluri naționale. Și am participat la câteva cupe europene eu, iar sor-mea este arbitru internațional. A arbitrat inclusiv finale mondiale. E mișto gagica”, a dezvăluit Cabral.

ADVERTISEMENT

Cabral și-ar fi dorit să cânte și a scris o carte

Dar Cabral ascunde mult mai multe secrete. De pildă, a mărturisit că i-ar fi plăcut să aibă voce și să cânte, mai ales în momentele în care era martor al lansării trupei Mandinga. De asemenea, sub masca de bărbat dur, se ascunde un adevărat scriitor.

ADVERTISEMENT

Pe lângă miile de texte pe care le publică pe blogul său, are tot pe atâtea ciorne care nu au ajuns încă la public. Ba chiar a scris și o carte, despre care, însă, spune că are un fir narativ horror, lucru confirmat și de cei care au avut ocazia să citească manuscrisul.

„Am avut trei trânte cu motorul”

Se poate, totuși, ca scenariile sumbre despre care spune că se regăsesc în cartea sa, să se datoreze și multiplelor momente în care a privit moartea în ochi. Chiar și în vara anului trecut, când a filmat pentru Sunt celebru, scoate-mă de aici,

De departe, însă, de cele mai multe ori s-a aflat în pericol din cauza pasiunii pentru motoare. Prezentatorul a mărturisit că avut trei accidente. Ultimul dintre acestea, i-ar fi putut fatal și, totuși, nu l-a incriminat pe șoferul care a fost la un pas să-l ucidă.

„Tata asta m-a învățat, că în viață nu există limite decât alea pe care ți le-ai pus tu. Nu există limite. Am avut trei trânte. Legal vorbind, am avut dreptate de fiecare dată. Dar eram mic, eram prost și făceam greșeli. La un moment, cea de-a treia trântă, eram cu un motor care nu era al meu. Și încercam să-mi dau seama de dinamica motorului și cred că mergeam prea tare. De pe cedează mi-a intrat un domn cu o carosată din aia e 7 tone.

L-am văzut, mi-am dat seama că nu mai am timp. Am blocat spatele, am glisat-o puțin și am intrat sub mașinile parcate. Eu întins, știi cum e? Că se face urmă de cretă după tine. N-a fost cazul. I-am zis, ‘Du-te acasă, că nu ne-am atins’. Legal, eu aveam dreptate. Dar omenește, eu sunt prostul. Dacă eu sunt prostul, du-te acasă. Cumva, ar fi bine să ne ași asumăm lucrurile pe care le facem”, a susținut Cabral.

Cabral, chinuit de șoferul de pe Ambulanță

În ciuda întâmplării dramatice, Cabral a ales să privească totul cu o doză de umor. Plin de răni, moderatorul de la Pro TV a fost nevoit să se confrunte și cu neîndemânarea șoferului Ambulanței, care era începător. Iar când, după multe peripeții a ajuns la spital, targa pe care se afla s-a rupt.

„A venit Salvarea să mă ia. Băieții îmi lăsaseră casca în cap. Și a venit domnul care era șofer și era proaspăt angajat și a tras de cască, era legată. Și după aia mi-a pus piciorul în umăr și a început să tragă. După ce a făcut asta, eu eram cu genunchii făcuți terci, pietre, sânge carne și el când s-a așezat mi-a pus direct mâna pe genunchi.

M-a pus pe targă și când au închis ușile de la salvare și mi-au dat peste călcâie. După aia, a plecat de urgență către Floreasca. Și-a dat seama că s-a stricat sirena. A deschis geamul și striga pe Unirii: ‘Dați-vă la o parte, sunt cu domnul Cabral’. Când m-au dat jos din Salvare, s-a frânt targa. Și atunci m-am ridicat într-un picior și am plecat”, și-a amintit, amuzat, Cabral.

„Am fugit din spital cum m-a făcut mama”

Aventura nu s-a terminat după ce a ajuns la unitatea de primiri urgențe. Când doctorul l-a văzut plin de sânge, le-a cerut asistentelor din cameră să-i taie pantalonii. Cabral a vrut să-l oprească, dezvăluind că nu purta lenjerie, dar femeile s-au oferit să-l acopere cu o bucată de pânză.

„Mă ia, mă pune pe o din aia metalică de morgă. Eu eram plin de carne vie în palme. Și i-am zis, ‘Domnul doctor, stați așa. Eu nu port chiloți, niciodată. Eu la genunchi sunt tăvălit rău, dar mai sus totul e în regulă’”, a explicat Cabral.

Stânjenit și cu zona intimă ascunsă doar de „un cearșaf de unu’ pe unu’”, Cabral a primit de la cadrele medicale vestea că trebuie să rămână sub supraveghere. Astfel, a luat imediat decizia de a fugi din spital, exact așa cum era.

„Și atunci am fugit din spital. Pentru că după ce mi-ai făcut genunchii, mi-au curățat rănile, stăteam pe un scaun și așteptam să mă trimită acasă. Mi-au făcut 17 radiografii. Și mi-au zis că nu pot să mă elibereze, că trebuie să mă țină sub observație. Am sunat un prieten să mă ia.

Eu, cum m-a făcut mama, plin de bandaje, ligamentele încrucișate, așa am părăsit Spitalul de urgență Floreasca. Pe 3 ianuarie. Oamenii, atât de șocați, că n-au apucat să facă poze. Trei zile am plâns acasă”, a încheiat Cabral.