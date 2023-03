“Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier”. Dezvăluirea neașteptată a lui Cabral

Fostul moderator de la Sunt celebru, scoate-mă de aici a transmis un puternic despre încredere în sine. Greutățile prin care a trecut fostul prezentator au ieșit la iveală odată cu motivația și voința de a nu asculta de ce spun ceilalți.

Cabral, postare despre forța de a merge mai departe. Momentele dificile cu care s-a confruntat vedeta

Cabral a făcut o postare amplă despre încrederea în propria persoană. Vedeta a scris pe blogul personal despre toate acele lucruri pe care i l-au spus cei din jur că nu le poate face. Sportivul a demonstrat contrariul de fiecare dată.

Nu s-a dat învins nicio secundă și nici nu s-a comparat cu ceilalți, fie că a fost vorba de perioada adolescenței, fie de cea a maturității. A continuat să lupte pentru visele sale și mereu a aflat că puterea adevărată zace în interior.

Cu această ocazie ne dă o lecție foarte valoroasă despre curaj, ambiție și perseverență, dar mai ales despre încrederea în propria persoană. Actorul a trecut prin multe greutăți până a devenit un nume cunoscut.

Mai mult decât atât, Cabral a subliniat că la școală i s-a spus mereu că nu poate, la liceu că nu are voie, în timp ce la facultate i-au fost explicate limitele peste care nu poate trece. Și nu doar lui, ci și altor generații.

Cabral: ”Găsește-ți încrederea în tine”

„Dacă vreodată îmi ceri un singur sfat, o să-ți spun simplu: ai încredere. Ai încredere în tine, trăiește fiind convins că poți face orice. Ai încredere în ce poți învăța, în ce poți construi, în ce poți realiza.

Societatea, așa cum este ea structurată, ne pune «la locul nostru», ne apasă pe umeri până ne pune în genunchi… Și din genunchi ne împinge pe burtă, târâș. Diverși șterși și onorabile diverse mi-au explicat la nesfârșit ce nu puteam să fac.

Ce nu puteam fi. Ce nu era posibil vreodată să reușesc. Am zâmbit. Constant, am zâmbit. Și am avut încredere. A, sigur, nu-s Denzel Washington. Ce Denzel… că nici măcar de rate n-am scăpat!

Mă compar în fiecare zi cu mine, cel din urmă cu o zi. Și cât timp există un progres, oricât e de mic… înseamnă că sunt bine. Am învățat să muncesc, să gândesc, să cresc.

Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață.

Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine.

Apoi eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi.

Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas. Am avut încredere că pot.

De-asta îți spun acum… chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine. Și-apoi caută în tine puterea de a te ridica, pune un picior în fața celuilalt… și mergi. Ai încredere că poți. Cei care au reușit n-au avut siguranța că o vor face.

Nu le-a dat nimeni asigurări. Și nici plase de siguranță. Dar au avut încredere că pot. Găsește-ți încrederea în tine. Și hai. Că poți”, este o parte din mesajul distribuit de Cabral pe .