Cum a început conflictul dintre Filip și oficialii lui Dinamo: “Aveau o înțelegere, dar Steliano a cotit-o!”. Exclusiv

Dinamo a început pregătirea pentru Liga 2, însă . În continuare există jucători care vor să plece de la echipă, însă “câinii” nu vor să îi lase liberi de contract, fără o ofertă financiară.

Cum a început conflictul dintre Filip și oficialii lui Dinamo

Cel mai sonor nume rămas la Dinamo este Steliano Filip. Fundașul a ajuns la o înțelegere cu oficialii clubului pentru desfacerea contractului imediat după retrogradare, însă lucrurile s-au complicat între timp.

ADVERTISEMENT

Oamenii din club au povestit pentru FANATIK cum s-a ajuns la situația în care Steliano Filip să își depună memoriu pentru plata restanțelor după ce despărțirea părea inevitabilă, fotbalistul susținând că renunță la salariile pe care le are de luat din urmă.

“Aveau o înţelegere şi dupa aia Steliano a cotit-o. Asta a dus la ruptură”

Răzvan Zăvăleanu este nemulțumit de faptul că jucătorii la care Dinamo vrea să renunțe vor banii pe toată perioada contractului, în timp ce fotbaliștii care vor să rupă înțelegerea cu clubul, vor să o facă gratis, fără niciun beneficiu pentru club. În această situație sunt Steliano Filip și Ricardo Grigore.

ADVERTISEMENT

În ceea ce îl privește pe , oficialii lui Dinamo ar fi avut o înțelegere cu fotbalistul și pretențiile nu ar fi fost exagerate, însă chiar și așa, cele două părți nu au ajuns la niciun acord: “Dinamo nu a avut mari pretenţii de la Filip, aveau o înţelegere şi dupa aia Steliano a cotit-o. Asta a dus la ruptură”, au povestit pentru FANATIK oamenii din club.

Fotbalistul ameninţă cu memorii: “Suma din restanțe o să tot crească. Să-mi dea banii în continuare”

Steliano Filip a avut trei oferte, însă niciun club nu a vrut să plătească sumă de transfer. În momentul în care înţelegerea cu Dinamo a căzut, fotbalistul a spus că nu mai renunţă la niciun euro pe care îl are de luat de la club şi îşi va depune memoriu pentru plata restanţelor:

ADVERTISEMENT

“Am vrut tot binele lui Dinamo și am făcut tot ce a depins omenește de mine să fac în interesul clubului. OK, nu s-a putut sau nu s-a vrut, atunci vin la Dinamo la pregătiri, dar trebuie să mă plătească!

Suma din restanțe o să tot crească. Să-mi dea banii în continuare, altfel voi depune memoriu, nu am altă variantă. Eu înțeleg că am salariu mare, dar dacă nu vor sa mă lase sa plec liber, ce să fac?! Renunțam la toți banii din urmă! Să nu uite că au să-mi dea bani, apoi să mă plătească în continuare”, a spus Steliano Filip la .

ADVERTISEMENT

Fotbalistul are un salariu de 7000 de euro la Dinamo şi mai are un an de contract alături de “câini”. Dacă va rămâne la echipă, va fi unul dintre cei mai bine plătiţi fotbalişti din liga secundă a României.

ADVERTISEMENT