Cum a luat naștere trupa A.S.I.A. și de ce nu ar fi existat fără Irina Nicolae! Adrian Ordean spune totul

Compozitorul Adrian Ordean este cel care a inventat, în 1999, trupa A.S.I.A. A avut ambiția să găsească patru fete cu voci foarte bune, de aceeași înălțime, care să devină și prietene.

Cum a luat naștere trupa A.S.I.A.

Adrian Ordean, tăticul muzicii comerciale din România, a rememorat, ]n exclusivitate pentru FANATIK, cum i-a venit ideea de a face trupa A.S.I.A.. Iar totul, ne-a explicat el, a venit după ce a remarcat-o, la malul mării, pe Irina Nicolae.

“Eram în luna august 1998, eram la Amara și făceam parte din juriul festivalului. Stăteam pe o bancă în grădina de vară și urmăream repetițiile. Erau pe acolo o grămadă de soliste talentate, care mai de care. Mă gândeam că ar fi bine venite vreo două fete ca backing-vocal la trupa mea de atunci, Schimbul 3.

Văd o fată care era foarte veselă și cu gura mare, ba pe scenă, ba în grădină, ba iar pe scenă. Îi fac un semn și vine la mine. Îi întind mâna și îi spun: `Adi Ordean`. `Irina Nicolae`, răspunde ea. Arăta foarte bine, era frumușică, iar ochii îi sclipeau într-un fel deosebit, mi s-a părut sinceră și cooperantă.

I-am spus că aș avea nevoie de ea, i-am spus despre ce e vorba, am schimbat numere de telefon. Apoi i-am zis că mai caut o fată, că mai știu eu una din Tulcea, iar după ce vorbesc și cu ea o să facem o întâlnire. Pe Anca Neacșu, cea din Tulcea, o văzusem în Mamaia la o cârciumă, o grădină de vară, ceva.

Era o blondă frumoasă. Toată lumea își sucea gâtul după ea și mă gândeam că s-ar potrivi bine cu Irina, care era brunetă. Ne-am înțeles bine, așa că am început să mă gândesc și altfel la ele. Atunci mi-a venit ideea să fac o trupă comercială, un grup feminin. Un grup feminin cu două fete sau cu patru? Ok, cu patru.

Mi se părea că ar fi nevoie de așa ceva pe piață. Zona asta de dance mergea tot mai bine și aducea bani din ce în ce mai mulți. Era nevoie de bani pentru studio, pentru salarii, aparatură, pentru casă, familie și câte și mai câte. Am vrut să văd dacă reușesc să pun pe picioare o trupă comercială, altceva decât făcusem până atunci”, povestește Adrian Ordean.

Adrian Ordean despre Sorana de la A.S.I.A.: “Era cea mai mică”

După ce le-a găsit pe , căutările lui Adrian Ordean au mai durat. Prima a apărut Anemona care avea un timbru vocal deosebit apoi Sorana, care a fost cea mai mică din formație. Adrian Ordean ne spune că i se permiteau multe pentru că făcea numai năzdrăvănii, fiind încă minoră.

“Irina și cu Anka aveau cam aceași înălțime, așa că am făcut la mine în birou un semn pe perete. Semnul acela a devenit primul criteriu în alegerea celorlalte două fete. Voiam clar o trupă de patru fete de aceeași înălțime, frumoase și cu voce.

Trebuia doar să am răbdare. A apărut și Anemona Niculescu la un moment dat, pentru o orchestrație sau un cântec, nu mai țin bine minte. Era din Constanța, am pus-o la perete, înălțimea ok, avea un timbru deosebit, era frumoasă, bine ai venit”, povestește Adrian Ordean.

care s-a alăturat trupei A.S.I.A.. Mezina formației era și cea mai răsfățată, cea căreia i se permiteau mai toate năzdrăvăniile. Dar, povestește Adrian Ordean, nimeni nu se putea supăra pe ea, pentru că era deosebit de simpatică.

”Sorana Darclee Mohamad a venit cu mama ei, tot pentru un cântec sau un negativ. Era minoră, avea doar 16 ani. Era o brunetă plină de viață, râdea și vorbea mult, obicei care s-a amplificat pe parcursul anilor. Pentru că era cea mai mică i se îngăduiau o grămadă de lucruri, iar ea desigur făcea o grămadă de năzbâtii.

De fapt așa cum îi stătea bine la vârsta ei. Ideea de a face o trupă de 4 fete s-a concretizat pe 8 Martie 1999. Zi care a rămas de-a lungul timpului cunoscută ca data de naștere a trupei A.S.I.A., sărbătorită mai apoi mulți ani la rând”, mai spune Adrian Ordean, în exclusivitate pentru FANATIK.