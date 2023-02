Cum a murit, de fapt, Toma Caragiu. Greșeala uriașă pe care a făcut-o marele actor în timpul cutremurului devastator din 1977

Toma Caragiu, unul dintre marii actori ai României, parte din ”generația de aur”, a rămas în memoria celor care l-au îndrăgit atât prin rolurile sale, cât și prin modul cum a murit.

Moartea cumplită a lui Toma Caragiu. Ce greșeală a făcut actorul în timpul seismului din 1977

Pe data de 4 martie se vor împlini 46 de ani de când talentatul actor a plecat din această lume. Decesul lui s-a produs în timpul marelui seism, din 1977, în urma unei greșeli, care iată l-a costat viața.

. Asta după ce, chiar în timp ce se producea cutremurul, a fugit pe scările imobilului, acestea prăbușindu-se primele.

În acea clipă, cu Toma Caragiu se afla și regizorul Alexandru Bocăneț, care la fel a fugit pe scări, fix în momentul mișcării telurice, a relatat actorul Costel Constantin,

Tot legat de seismul istoric, Costel Constantin și-a amintit cum el și soția sa, pe atunci aflându-se la o petrecere, s-au lovit cu capul de pereți, iar multe lucruri din jurul lor s-au spart.

”Pe 4 martie, când era și ziua de naștere a soției mele. Noi eram undeva la o petrecere, în Balta Albă, la un bloc cu 11 etaje, eram la etajul 7, ne-a dat cu capul de pereți, ne-a spart toate sticlele care erau pe balcon, dar nu am pățit nimic. Ne-am urcat în mașină, am plecat spre centru și am trecut prin fața barului și am văzut tot blocul răsturnat jos, de la etajul 2.

S-a rupt. Pe masa unde erau whiskey-ul și toate acelea, erau bucăți de moloz, și ei, de frică – dacă rămâneau acolo, nu pățeau nimic, decât că aveau niște moloz în cap – au fugit pe scări, și scările s-au prăbușit primele. Așa au murit și Toma și Andu Bocăneț”, a detaliat actorul.

Toma Caragiu avea 52 de ani când a decedat. Cadavrul lui a fost identificat de către cascadorul Mircea Pascu, care l-a cunoscut, printre ruinele blocului, după ochelari, potrivit

Cât de mare a fost cutremurul din 1977

Cutremurul din 1977 a fost ultimul mare seism al României. Un total de 1570 de persoane ar fi murit.