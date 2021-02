Cum a plecat Cristi Bălgrădean de la Dinamo: “Mi-au spus că nu mai au bani să mă plătească!” Exclusiv

Cristi Bălgrădean se poate lăuda că a bifat în carieră patru dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Portarul de 32 de ani a jucat, de-a lungul timpului, pentru Dinamo, U Craiova, FCSB sau CFR Cluj şi a dezvăluit pentru FANATIK modul prin care a plecat de la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Cristi Bălgrădean a vorbit, printre altele, şi despre cum a plecat de la Dinamo la finalul sezonului 2013-2014, după ce petrecuse trei ani şi jumătate în tricoul “câinilor”.

Motivul pentru care Cristi Bălgrădean a plecat de la Dinamo

În 2018, FCSB a plătit Chiajnei pe tine 50.000 de euro, iar Dinamo a dat aceeași sumă celor de la UTA când te-a adus în 2010. Sunt singurele sume plătite pe tine în toată cariera… Cam puțin, nu?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Nu pot eu aprecia asta. Dinamo m-a adus de la UTA când eram un copil de 22 de ani, iar cu Chiajna eram în ultimele luni de contract, cum îți spuneam.

De la Dinamo ai plecat înainte să termini contractul.

ADVERTISEMENT

– Da, mai aveam un an de contract, în vara lui 2014. Domnul Negoiță și domnul care a plecat, Constantin Anghelache, mi-au spus că am salariul prea mare pentru ce putea să plătească Dinamo la momentul acela. Așa că am reziliat de comun acord și am semnat apoi liber cu Craiova un contract pe doi ani.

Dar ai plecat și de la Craiova înainte să ți se termine contractul, care expira în vara lui 2018…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Oamenii de acolo mi-au propus un nou contract pe doi ani și nu am fost de acord cu oferta lor, cu termenii financiari. Așa că am semnat cu Chiajna pentru patru luni sau ceva de genul, că era ultima zi de transferuri din câte îmi amintesc. Apoi, în vara lui 2016, am prelungit pe doi ani cu Chiajna, de unde, în februarie 2018, m-a luat Steaua. Oricum, eu nu am plecat certat nici de la Dinamo, nici de la Craiova, de nicăieri, exceptând situația asta specială care a fost în vară.

Două trofee a câştigat Cristi Bălgrădean cu Dinamo

Transferat de la UTA Arad, Cristi Bălgrădean a jucat trei sezoane şi jumătate la Dinamo, după ce a fost împrumutat pentru un tur, în sezonul 2010-2011, la Unirea Urziceni. Alături de “câini”, portarul de 32 de ani a câştigat două trofee, Cupa României şi Supercupa, ambele în 2012.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe lângă cele patru forţe din fotbalul românesc, Cristi Bălgrădean a mai jucat pentru Minerul Lupeni, FC Braşov, Liberty Salonta, UTA Arad, Unirea Urziceni şi Concordia Chiajna.