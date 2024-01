FCSB – UTA Arad este duelul care închide etapa cu numărul 22 din SuperLiga, prima din 2024. Cele două formații se înfruntă luni, 22 ianuarie, ora 20:00. Mircea Rednic a prefațat duelul de pe Arena Națională și a comentat declarațiile lui Gigi Becali. Patronul liderului din SuperLiga .

Cum a reacționat Mircea Rednic după ce Gigi Becali a anunțat echipa de start înainte de FCSB – UTA: „Am un semn de întrebare”

Gigi Becali a fost tras la răspundere de Comisia de Etică și Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. Patronul FCSB a declarat în direct la FANATIK SUPERLIGA că înainte de meciul de cupă cu FC U Craiova, scor 0-2.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri s-a enervat și a anunțat că va dezvălui echipa de start a FCSB-ului înainte de fiecare meci oficial. Becali s-a ținut de cuvânt și a anunțat cum va juca împotriva celor de la UTA Arad. „Eu spun că Luis Phelipe e mult mai bun decât Tavi. Acum (n.r. – cu UTA) va juca el în dreapta, Tavi în stânga și Băluță atacant. Mai jos, Baba, Șut și Olaru. Ngezana cu Dawa, Radunovic și cu Crețu. Gata, am spus echipa”, a susținut Becali”, a spus Gigi Becali.

Mircea Rednic nu a fost surprins de Gigi Becali. Totuși, „Puriul” susține că are semne de întrebare în ceea ce privește poziția de atacant și de fundaș dreapta. „A fost o declarație realistă, corectă. Nu ne-a surprins, pe mine nu m-a surprins. La fundașul dreapta mai mult ca sigur se va alege între Crețu și Pantea.

ADVERTISEMENT

Mai am un semn de întrebare la atacant. Gigi Becali a mers pe mâna lui Băluță. Eu am zis că Andrea Compagno e acolo, perioada de transfer încă nu s-a încheiat. S-ar putea să joace”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu UTA Arad anunțată de Becali:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Olaru, Șut, Alhassan – Luis Phelipe, Alex Băluță, Octavian Popescu.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, pregătit de duelul cu FCSB: „Știm la ce să ne așteptăm”

Mircea Rednic este unul dintre antrenorii care i-a dat mari bătăi de cap FCSB-ului în ultimul deceniu. Antrenorul are 10 partide la rând, cu 4 echipe diferite, în care nu a pierdut contra „roș-albaștrilor”. Ultima victorie a vicecampioanei contra lui Mircea Rednic datează din 2 aprilie 2015 (Petrolul – FCSB 1-3).

„Trecem la treabă. Luni ne așteaptă un meci foarte greu. E clar și normal ținând cont de situația în clasament. FCSB este o echipă cu un lot bun, am văzut că s-au întărit cu jucători din SuperLiga, pe urmă au transferat și un fundaș dreapta, care nu știu dacă o să joace.

ADVERTISEMENT

Îi cunoaștem, știm la ce să ne așteptăm, mai ales că e primul meci. Am văzut că toată lumea a venit cu poftă de joc, cu poftă de goluri. Din punct de vedere medical, nu mai avem nicio problemă. Toți jucătorii care au fost menajați la ultimul meci sunt prezenți.

Mihai este suspendat. Eu zic că e o pierdere pentru că s-a integrat foarte bine. A devenit un jucător de bază. A venit Ariel Lopez și are șanse mari să joace. A făcut testul fizic și chiar stă foarte bine. A venit pregătit de la Dorinel Munteanu”, a mai spus Mircea Rednic.

„Am văzut că nimeni nu ne dă vreo șansă. Așa a fost și în tur”

Indiferent că a fost antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, Dinamo, Viitorul Constanța sau UTA, Mircea Rednic a plecat neînvins din duelurile cu FCSB. „Puriul” are un bilanț contra „roș-albaștrilor” de trei victorii și şapte remize în ultimele 10 meciuri.

Mai mult decât atât, UTA Arad i-a provocat FCSB-ului prima înfrângere a sezonului în campionat. În meciul tur, arădenii s-au impus cu 2-1. „Ne-am comportat foarte bine până acum și am avut evoluții bune împotriva echipelor cu pretenții, cu echipele care anul trecut au jucat în play-off.

Avem doar de câștigat din meciul ăsta, am văzut că nimeni nu ne dă vreo șansă. Așa a fost și în tur. Am pregătit foarte bine jocul și am câștigat. Ne dorim să scoatem un rezultat bun. Jucătorii sunt dornici să înceapă. Atmosfera și moralul sunt bune. Trebuie să tratăm cu maximă seriozitate fiecare meci”, a mărturisit Mircea Rednic.

Mircea Rednic anunță plecări de la UTA Arad: „Eu îmi doresc altceva”

UTA Arad nu se va putea baza la duelul cu FCSB pe Aly Abeid, care este la Cupa Africii pe Națiuni. Totuși, Rednic nu se vaită. De asemenea, Dumitrașcu, Marku, Ofosu și Kucher urmează să o părăsească pe UTA Arad în această iarnă.

„Avem ceva probleme, dar o să găsesc soluții în partea stângă. Abeid e la Cupa Africii. Am soluții, Căpușă sau Trif. Nu am nicio noutate în privința lui Dumitrașcu și Marku.

Le-am explicat situația, le-am sugerat că ar fi bine să-și găsească echipă, să joace, mai ales că au o statistică bună la Arad. Eu îmi doresc, însă, altceva. Am vorbit și cu Ofosu. Trebuie să fii corect, eu întotdeauna am fost corect.

Trebuie să înțeleagă că antrenorul are o strategie, iar el nu se încadrează la ceea ce-mi doresc eu. Are concurență pe post, așa că ar fi mai bine să-și găsească echipă. La fel și Kucher.

Sunt patru jucători și jumătate, mai e unul pe listă. Cooper? A venit mai dolofan după vacanță, dar face eforturi să revină la forma lui de vis”, au fost cuvintele lui Mircea Rednic.