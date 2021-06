Cum a reacționat Raluca Dumitru după eliminarea de la Survivor România: „Nu știu ce să zic”

Raluca Dumitru a fost eliminată de la Survivor România în ediția de duminică, 13 iunie 2021. Faimoasa a fost nominalizată de Elena Marin, care a ieșit favorita publicului din echipa roșie.

ADVERTISEMENT

După ce Dan Pavel i-a rostit numele, anunțând că ea este concurenta eliminată, Raluca a spus câteva cuvinte despre parcursul ei în competiție.

Faimosa a fost emoționată și se aștepta să fie nominalizată de Elena, însă este recunoscătoare pentru cele aproape două luni și jumătate alături de echipa ei.

Cum a reacționat Raluca Dumitru după eliminarea de la Survivor România

Ultima ediție Survivor România a fost una plină de suspans. După ce Albert a ieșit favoritul publicului și s-a salvat de la eliminare, Maria fiind pe locul doi, Andrei și Marius au fost, automat, nominalizați. Surpriza a fost și în echipa Faimoșilor, unde a primit cele mai multe voturi de la public.

ADVERTISEMENT

Cum Ștefan Ciuculescu era deja nominalizat în urma consiliului de sâmbătă, Elena a avut de făcut o alegere dificilă.

Cum nu-i putea vota pe Zanni și Sebi, fiind printre cei mai vechi concurenți, faimoasa a rostit numele Ralucăi Dumitru, care a și ieșit în urma nominalizării.

Emoționată și cu ochii în lacrimi, bruneta a spus că această experiență a învățat-o multe lucruri. Mai mult, Raluca a spus că este recunoscătoare și că va aprecia mai mult lucrurile de acasă.

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte.

Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă.

ADVERTISEMENT

(…) Aici mi-am înfruntat foarte multe frici și am învățat multe lucruri. Când eram acasă mă consideram o persoană puternică, aici am realizat că neavând prietenii lângă mine nu sunt atât de puternică.

Sper că am ajutat echipa și am adus puncte și nu am dezamăgit pe nimeni”, a declarat înainte de a părăsi competiția.

ADVERTISEMENT

Elena Marin a susținut că nominalizarea Ralucăi a fost strict din punct de vedere sportiv. Faimoasa a încercat să fie corectă și să nu se ghideze după ultimele conflicte pe care le-a avut cu colegii ei din echipă.

Raluca și Elena, tensiuni la Survivor România

Înainte de consiliu, după ce au câștigat jocul pentru comunicare, Raluca și Elena au avut un schimb acid de replici. Nu este prima dată când cele două concurente au avut un conflict.

Tensiunile dintre ele au fost vizibile și în momentul în care Raluca și-a luat rămas-bun de la coechipierii ei. Atunci când a îmbrățișat-o pe Elena Marin, dansatoarea și-a cerut scuze că a votat-o pe ea.

ADVERTISEMENT

În acel moment, Raluca s-a retras rapid din îmbrățișare și nu a mai schimbat nicio vorbă sau privire cu cea care i-a fost colegă de echipă, dar și de trust.