Cum a reușit Anda Adam să își pună soțul la respect: ”El ridică steagul alb”

Ca o soţie bună şi implicată ce este, a venit să îşi susţină partenerul, aflat la debutul său pe marile ecrane. Yosif Eudor Mohaci se poate mândri cu un rol destul de important în filmul românesc, filmat în Statele Unite ale Americii. În plus, a împărţit platourile de filmare de la “Miami Bici 2” cu nume deja celebre în showbiz-ul românesc, dintre care Bromania, Codin Maticiuc, Nadia Comăneci, Cristi Borcea, Ilie Dumitrescu şi George Piştereanu.

Anda Adam, impresionată de prestația soțului la Miami Bici 2

„Da, este prima mea experinţă ca actor. Am făcut nişte cursuri de actorie acum mult timp, dar este prima experinţă ca actor adevărat”, a povestit soţul Andei Adam, în exclusivitate pentru FANATIK.

Chiar dacă este pentru prima dată pe marile ecrane, Yosif Eudor Mohaci a impresionat peste aşteptări. Mai ales pe soţia sa, care se declară mai mult decât mândră! Anda este extrem de încântată de rolul interpretat de alesul inimii sale şi susţine că acesta s-a descurcat de minune la filmări.

„Am fost impresionată de prestaţia lui. Având în vedere că eu am fost prezentă cu ei la filmări, îm State, ştiam cât de cât fazele filmate. În momentul în care am văzut filmul montat însă, efectul a fost foarte tare! Wow! Felicitări tuturor! Este un film foarte bun! Am râs foarte mult! Vă recomand să mergeţi să îl vedeţi la cinematograf!”, a dezvăluit artista.

Anda Adam şi soţul, secrete din căsnicie

Anda şi Yosif s-au căsătorit în 2022, după ce acesta i-a organizat o cerere în căsătorie de vis, în Cappadocia, Turcia. De atunci şi până în prezent, cei doi radiază de fericire şi sunt mereu împreună. Aşadar, am fost curioşi ce se ascunde totuşi în spatele imaginii de cuplu perfect! Cum stau la capitolul gelozii şi neînţelegeri?!

„Gelozii… mai răruţ că-i mai drăguţ! La fel şi conflictele! Normal că mai suntem geloşi, pentru că ne iubim foarte mult, dar cred că trebuie să dai şi motive foarte serioase ca să reacţionezi!”, ne-a spus Anda Adam.

Relaţia dintre cei doi este, după spusele Andei, ferită ce crize de gelozie absurde şi discuţii inutile. Când există, totuşi, un mic conflict în familie, Yosif este cel care aplanează mereu discuţiile în contradictoriu şi încearcă să destindă atmosfera.

„De obicei, el ridică steagul alb, dar nu pot să zic că avem o regulă! Cred că în funcţie de starea fiecăruia! Cel care se simte mai bine un pic este şi cel care ridică primul steagul alb”, a recunoscut cântăreaţa.

Ce a făcut cântăreaţa în numele iubirii

Din dragoste pentru soţul său, artista şi-a pus cariera pe locul doi în ultimele luni şi a mers la mai puţine concerte. Toate aceste sacrificii, pentru a-i fi aproape la filmările din Statele Unite ale Americii şi pentru a nu sta prea mult timp departe de partenerul său. Acum însă, pentru că filmările s-au încheiat şi pelicula este gata, va reveni în faţa fanilor cu forţe proaspete.

„În continuare, avem în plan să muncim mai mult. Acum, când Anda a venit în State cu mine la filmări, şi-a pus puţin cântările în stand-by, iar acum, la sfârşit de an, am pus-o şi pe ea la muncă”, ne-a explicat soţul cântăreţei.

„Noi facem cu rândul: o dată soţul, o dată eu!”, adaugă Anda amuzată. Aşadar, sărbătorile de iarnă din anul acesta o prind pe artista pe scenă, alături de fani.

„De Crăciun şi de Revelion cânt, sunt alături de voi. Anul acesta rămân în Bucureşti, aşa că ne vom putea întâlni aici, de sărbători, la un super concert!”, încheie Anda, în exclusivitate pentru FANATIK.