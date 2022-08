Cum a reușit Gina Pistol să dea jos peste 20 de kilograme după naștere: “Nu e chiar atât de ușor”

Gina Pistol a dezvăluit cum a reușit să slăbească mai mult de 20 de kilograme după naștere. Prezentatoarea TV avea 80 de kilograme după ce a născut și a făcut eforturi pentru a ajunge la silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

Cum a reușit Gina Pistol să dea jos peste 20 de kilograme

Iubita lui Smiley a apelat la ajutorul specialiștilor .

Înainte să înceapă dieta, Gina Pistol avea 80 de kilograme, acest număr fiind un șoc pentru ea. În prezent, vedeta are 59 de kilograme.

Din păcate, blondina nu a avut timp pentru a se reapuca de sport. Astfel, a fost nevoită să apeleze la o altă metodă.

“Am tot încercat să îmi găsesc o portiţă pentru a mă reapuca de sport, dar nu am avut timp. (…)

Îmi doresc să îmi reintru în formă şi nu e chiar atât de uşor, parcă nu vor să se îndepărteze de mine kilogramele.

Eu ajunsesem la 80 de kilograme înainte să nasc, a fost puţin şocant, până acum văzusem cifra 80 doar în buletin, niciodată pe cântar!”, a declarat Gina Pistol.

Vedeta a mai spus că nu mai are tonus muscular și are probleme cu retenția de apă și cu celulita. Din cauza faptului că are o fiică de un an și cinci luni, Ginei Pistol îi este foarte greu să-și găsească mai mult timp pentru ea.

Cu ajutorul unui medic specialist, Gina Pistol a găsit o soluție care durează doar 60 de minute în fiecare săptămână. Metoda a fost utilă în cazul ei.

Este vorba despre un tratament de remodelare corporală care este eficient pentru slăbirea într-un timp scurt. Tratamentul este unul non-invaziv și nu are efecte secundare.

“Este o soluţie care ajută la scăderea în circumferinţă cu 9 până la 15 centimetri, dar şi la reducerea aspectului celulitei. Nu este recomandat în timpul alăptării, dar în rest nu sunt restricţii sau contraindicaţii.

Aş putea recomanda, în plus, asocierea cu drenaj limfatic şi consumul lichidelor pe par-cursul zilei.”, a explicat dr. Anita Barcan, medicul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească, notează .

Și Cristina Cioran a slăbit rapid după naștere

Cristina Cioran este o altă vedetă care a reușit să slăbească mult într-un timp scurt. Fosta prezentatoare TV a reușit să dea jos 8 kilograme în doar 10 zile.

Vedeta , după care s-a gândit la o soluție pentru a scăpa de kilogramele pe care le-a acumulat în sarcină.

Actrița a apelat la dieta Nupo, populară acum în rândul vedetelor. În plus, practică și înotul și a renunțat la carbohidrați.

“Am slăbit 8 kg în 10 zile ţinând această dietă şi ce este cel mai important, nu am fost slăbită şi nu mi-a fost foame. Am continuat şi cu înot, pentru a-mi reaşeza corpul.

E adevărat că vreau să mai ţin o săptămână ca să mai dau jos două – trei kilograme.

Acum sunt foarte atentă la ce mănânc, am renunţat total la carbohidraţi, dar încă mai mănânc fructe.”, a povestit Cristina Cioran pentru sursa citată anterior.

Vedeta nu mai este nevoită să cântărească alimentele. Felurile de mâncare sunt gata preparate și pot fi consumate oriunde. Dieta îi asigură vedetei toți nutrienții de care are nevoie, după cum a mai declarat în cadrul aceluiași interviu.