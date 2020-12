Cum a reușit Minodora să slăbească 20 de kilograme. Tratamentul special pe care îl urmează

Minodora a slăbit în mod spectaculos în ultima perioadă, topind mai bine de 20 de kilograme. Cântăreața a dezvăluit ce „rețetă” specială a urmat, precizând că este vorba de diete clasice și un tratament minune din străinătate.

Artista în vârstă de 42 de ani și-a achiziționat niște picături care acționează prin diminuarea poftei de mâncare, motiv pentru care solista mănâncă mult mai puțin decât înainte. În prezent, a ajuns la măsura M la haine și vrea să mai dea jos câteva kilograme.

Îndrăgita cântăreață de muzică de petrecere a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, dar pentru că este o gurmandă a fost nevoită să depună eforturi considerabile pentru a nu se îngrășa la loc. Acum Minodora este mult mai atentă la cantitățile de mâncare pe care le consumă.

Minodora, slăbire spectaculoasă cu niște picături minune

Minodora nu a fost niciodată trasă prin inel, însă acum încape în hainele pe care le avea la 20 de ani, mărturisind într-o emisiune TV că a fost nevoită să facă unele modificări în garderobă. Artista cântărește 70 de kilograme și vrea să mai dea jos 2-3.

Cântăreața este conștientă că slăbirea nu vine peste noapte, motiv pentru care apelează la un tratament special care o ajută să se mențină în formă. Mai exact, este vorba de respectivele picături care îi taie pofta de mâncare destul de mult.

„M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Am slăbit 19 kilograme, după care am pus la loc. Mâncam nonstop, chiar dacă am stomacul tăiat.

Acum, de un an de zile, sunt atentă la ce mănânc. Mănânc mai puțin și mă ajută niște picături aduse din străinătate care taie pofta de mâncare. Eu am făcut două luni de zile masaj și intenționez să intru ca lumea la sport”, a explicat artista, informează viva.ro.

Care sunt picăturile pe care le folosește cântăreața pentru a slăbi

Foarte multă lume s-a întrebat care sunt picăturile minune pe care le ia Minodora pentru a ajunge la greutatea dorită, vedeta declarând că a aflat de acest „tratament” de la o prietenă care locuiește în Italia. Cântăreața le folosește deja de ceva vreme și se pare că dau rezultatele dorite.

„Pe mine m-au ajutat picăturile Apetit Block să mănânc mai puțin și să slăbesc 40 kg. De când am început să iau aceste picături pur și simplu nu am putut să mai mănânc.

Nu mai simțeam nevoia să consum sucuri acidulate, dulciuri și mă săturam cu un sfert din mâncarea pe care o aveam în farfurie. A fost simplu să slăbesc pentru că nu am simțit că urmez o dietă.

Am aflat de aceste picături de la o cunoștință din Italia care mi le cumpăra și mi le trimitea în țară. După ce am declarat numele acestor picături la rugămintea urmăritorilor mei de pe Facebook, am văzut că le-a adus o farmacie la noi și am început să mi le achiziționez direct de la ei”, a spus Minodora, potrivit cancan.ro.