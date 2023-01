Cum a reușit o pisică să-și salveze stăpâna. Ce pericol se ascundea, de fapt, sub podeaua locuinței

Se spune despre animale, în special despre pisici, faptul că simt prezența unui pericol mult mai devreme decât un om. Simțurile acestei feline sunt foarte dezvoltate, iar uneori pot fi modalități de salvare de la moarte a stăpânului lor.

Cum o pisică și-a salvat stăpâna. Gestul prin care a atras atenția

O femeie din Swansa, Țara Galilor, a dezvăluit . Animalul a salvat-o de la o situație care îi putea lua viața și întreaga casă.

Totul s-a produs după ce a început să audă zgomote neobișnuite prin locuință și un miros ciudat. Deși încerca să descopere care ar putea fi cauza, tot nu și-a dat seama.

În timp ce femeia încerca să constate o cauză a sunetelor și zgomotului, pisica a început să devină tot mai agitată. În cele din urmă, stăpâna a pus mâna pe telefon și a sunat un instalator.

Sosit la fața locului, bărbatul a fost și el nedumerit un interval, dar la un moment dat pisica a început să zgârie cu ghearele într-un anumit loc de pe covor. Aceea a fost clipa când individul a realizat că, de fapt, animalul trăgea un semnal de alarmă.

Instalator: ”Cred că ar trebui să angajez această pisică”

Instalatorul a dat covorul la o parte și a aflat că în locul unde pisica zgâria se producea o scurgere masivă de gaze. Așa a reușit să rezolve problema și a făcut și o glumă pe seama animalului, anume că ar trebui să-l angajeze.

”O doamnă era panicată, a sunat să spună că aude sunete de sub podea. Am mers la ea și imediat ce am ajuns acolo am simțit miros de gaz.

Am făcut testele obișnuite și acestea au arătat că exista o scurgere masivă undeva. Am decis să mă încred în instinctul pisicii.

Eu nu auzeam nimic, dar când am tras covorul și ridicat plăcile din podea am găsit problema. Cred că ar trebui să angajez această pisică”, a relatat instalatorul pentru

De-a lungul timpului, s-au făcut cercetări care au atestat faptul că pisicile au simțurile foarte bine dezvoltate, în special auzul și mirosul. Se mai spune și că , deoarece îl poate scăpa de stres sau de supărare.