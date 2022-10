Cum a reușit o tânără să scape de îngrășarea părului. Trucul ieftin și extrem de eficient

Povestea îi aparține lui Alex James. Tânăra a reușit să găsească un truc simplu care costă nu mai puțin de o liră sterlină. Inclusiv urmăritorii săi de pe rețelele de socializare au rămas șocați de această metodă inedită.

Cum poți scăpa de părul gras într-un mod cât se poate de simplu

Mai mult de atât, pe lângă că are rezultate rapide, trucul de doar o liră sterlină ține părul îngrășat la distanță chiar și patru zile. Deși a încercat tot ce s-a putut, de la șampoane până la măști sau hidratare a scalpului nimic nu a dat roade, povestește tânăra.

ADVERTISEMENT

“Am încercat atât de multe șampoane uscate diferite, am încercat atât de multe metode diferite Am încercat să-mi hidratez scalpul, am încercat măști, am încercat să nu-mi spăl părul săptămâni întregi, nimic nu funcționează”, a dezvăluit Alex James, în clipul postat pe social media.

Ce soluție inedită a găsit? După ce a epuizat , din greșeală, tânăra a ajuns să afle o metodă la care nu s-ar fi așteptat vreodată.

ADVERTISEMENT

După ce și-a pus șampon uscat în păr și s-a grăbit să plece la cursuri transpirată, și-a dat seama că transpirația din șuvițe îi făcea părul să se simtă mult mai curat după ce se usca la aer.

Trucul simplu pentru păr gras care costă doar o liră

“Am ajuns la curs și părul meu a transpirat puțin, așa că era puțin umed, iar când s-a uscat la aer, era curat și apoi a rămas curat încă trei zile. Puneți șamponul uscat în păr, luați o sticluță cu pulverizator, vă udați părul cu șamponul uscat în el.

ADVERTISEMENT

Fac duș într-o zi, părul meu este bine pentru o zi. Fac asta înainte de a mă culca, în ziua în care fac duș și atunci părul meu rezistă încă trei zile. Odată ce este bine saturat, te duci la culcare, apoi se usucă și totul este bine”, a dezvăluit tânăra în clipul video de pe TikTok, potrivit .

i’ve cracked the code

Cum o sticlă de pulverizator costă doar o liră sterlină, acest truc este unul cât se poate de ieftin, dar și simplu. De asemenea, părul se simte cu mult mai curat și rezistă zile întregi, povestește tânăra.

ADVERTISEMENT

Trucul prezentat de Alex James a strâns nenumărate aprecieri, dar și reacții. Nu puțini sunt cei care i-au scris tinerei că vor încerca rapid acest truc pentru a scăpa de părul gras, .