Cum a revenit Iencsi la Rapid: “Soția nu a vrut!”

. Iencsi a vorbit cu mare bucurie despre momentul în care a fost să se întoarcă pe Giulești. Totodată, soția nu l-a susținut în luarea deciziei, iar fostul fundaș a explicat ce s-a întâmplat atunci.

Reacția soției lui Iensci la revenirea în Giulești

La SUFLET DE RAPIDIST, s-a discutat despre momentul în care Adrian Iencsi a revenit la Rapid. Fostul jucător al giuleștenilor a menționat că a luat decizia în ciuda sfatului dat de soția sa. În 2008, acesta evolua în Austria, dar a decis să se întoarcă pe Giulești chiar dacă salariul era mai mic, iar acasă erau discuții.

“Austria este țara mea preferată. Mi-am dorit foarte mult să evoluez în campionatul Austriei, iar Dumnezeu mi-a dat această șansă. Am semnat pe un an de zile cu Kapfenberg. Era o echipa care tocmai ce promovase în prima ligă și avea jucători buni, care erau tineri.

După 6 luni am fost sunat de Nae Manea, atunci era director tehnic la club, președintele Grigore Sichitiu și antrenorul Marian Rada. Toți 3 alături de galerie voiau să mă întorc la Rapid, în 2008. M-a răscolit acest lucru atunci. Soția mea mi-a zis că: ‘Nu are niciun rost, că e bine să stau acolo un an și poate că îmi prelungesc contractul, apoi poate învăț limba și vin și ei’, ceva de genul acesta. Atunci plecasem fără familie.

S-a trezit ceva în mine când am fost sunat să revin ca antrenor secund și jucător. Și am făcut marea nebunie, m-am reîntors la Rapid. Am fost împotriva soției mele atunci, pentru că venisem și pe un salariu mai mic decât ce aveam în Austria și făcusem și acea mare nebunie.

În viață cu astea trăiești până la urma urmei. Cu nebuniile sau cu dorințele tale. De multe ori, la deciziile pe care vrei să le iei, cei de lângă tine îți spun să nu faci acel lucru. Dar dacă tu simți să faci acel lucru și aia e marea ta nebunie sau plăcere e bine să faci chestia aceea, eu așa am făcut.”, a povestit Adrian Iencsi.

Cum a trăit Iencsi revenirea la Rapid

a fost cel mai frumos moment din cariera sa de jucător. Fostul antrenor al giuleștenilor a povestit despre primul meci de la întoarcerea acasă. La final, Adrian Iencsi l-a amintit și pe Nae Manea, cel care i-a fost mai mult decât prieteni și care a fost un mare Rapidist, așa cum susținea și Robert Niță în cadrul emisiunii sale.

“Pentru mine a fost o decizie pe care nu am să o regret. Din contră am făcut un pas bun, pentru că am revenit în Giulești și am îmbrăcat din nou tricoul Rapidului. Pentru mine, nu debutul la Rapid a fost cel mai frumos, ci revenirea. Atunci am jucat cu Iași pe Giulești și am bătut cu 4-1.

Țin minte că s-a fluierat startul partidei și eu mă uitam la echipament și la tribune și nu îmi venea să cred că eu sunt la Rapid din nou. A fost cea mai mare fericire din viața mea. Ziua aceea nu am să o uit niciodată.

A fost un an și jumătate fantastic. Eu aș fi vrut să rămân în continuare la Rapid, dar s-au schimbat lucrurile în cadrul clubului. Atunci l-am cunoscut mai bine pe Nae Manea, am stat alături de el zi de zi și mi-a fost coleg, antrenor, conducător, președinte, dar și prieten. Am învățat foarte multe de la el. A fost un om fantastic și un om care a iubit foarte mult Rapidul. L-a el am văzut Rapidismul pur sânge.”, a mai spus fostul jucător din Giulești, la SUFLET DE RAPIDIST.