Cum a revoluționat Cristiano Ronaldo fotbalul din Arabia Saudită. ”Înainte de el nimeni nu făcea asta”

O spune Cosmin Contra, antrenorul celor de la Damac, o echipă micuță dar ambițioasă din prima ligă. Arabii au reușit în ultimii ani să aducă în țară mai multe nume grele, începând cu Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar și continuând cu Sadio Mane și N’Golo Kante, printre alții. Acum, Arabia Saudită organizează Supercupa Spaniei în perioada 10-14 ianuarie 2024.

Cum a revoluționat Cristiano Ronaldo fotbalul din Arabia Saudită

și a altor vedete în Arabia Saudită a revoluționat total fotbalul și i-a determinat pe fotbaliștii ”locali” să imite cu strictețe regimul de viață al vedetelor străine. Mai exact, acum toată lumea merge la sală și fotbaliștii vin la antrenament cu două ore înainte de acesta.

”Fotbaliștii locali învață de la cei străini. Cristiano a schimbat toate obiceiurile colegilor lui, acum toți merg la sală, vin la antrenamente cu două ore mai devreme. Înainte aproape nimeni nu mergea la sală sau făcea muncă de prevenție, dar acum că-i văd pe străini făcând asta, și jucătorii locali o fac, astfel că au devenit mai buni la toate aspectele”, a declarat Cosmin Contra pentru publicația Relevo.

Deși este impresionat de Arabia Saudită, Cosmin Contra recunoaște că există multe aspecte care le complică existența europenilor veniți la muncă în această zonă. ”În orice țară din lume mergi, trebuie să te adaptezi la obiceiurile de acolo.

În Arabia, cultura este foarte diferită de cea europeană. Nu ne putem antrena de dimineață din cauza temperaturii și a rugăciunilor. Ei trăiesc mai mult noaptea decât ziua, este o barieră pe care nu o putem încălca și trebuie să respectăm tradițiile lor, să ne adaptăm la ele”, a explicat Cosmin Contra.

iar vedeta echipei este Nicușor Stanciu, căpitanul echipei naționale a României. Granzii Al Hilal, Al Nassr și Al Ahli ocupă podiumul, în timp ce Al Taawoun este pe poziția a 4-a. Antrenorul român este conștient că nu se poate cu aceste echipe, pentru că au bugetul ”nelimitat”.

”Am început sezonul destul de rău, s-a vorbit că ar putea veni un alt antrenor, dar în final am îndreptat situația și am încheiat anul pe 5, sub echipele mari. Sunt la un club mic, anul trecut am fost adus ca să salvez echipa de la retrogradare, suntem în elita fotbalului saudit numai de câțiva ani. Totuși, Damac este un club ambițios, care luptă pentru mai mult decât a rezista în prima ligă.

Obiectivul este să îmbunătățim infrastructura și staff-ul tehnic, doar 4 echipe din Arabia Saudită au buget nelimitat și pot face investiții uriașe. Până la urmă depindem de banii pe care ni-i dă guvernul, nu putem face transferuri importante”, a explicat Contra pentru sursa citată. Deși e mulțumit de viața la arabi, Cosmin Contra recunoștea în trecut că și-ar dori foarte mult să se întoarcă în La Liga.

”Îmi doresc să revin în La Liga, este normal, doar că este mult mai dificil decât era înainte. Momentan sunt la Damac, mă simt foarte bine aici. Mă bucur pentru că echipa mea a pierdut un singur meci, pe care trebuia să-l câștigăm, nu să-l pierdem, în fața echipelor care în vară au investit foarte mulți bani”, a explicat Cosmin Contra.