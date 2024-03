Cum a trăit Dan Șucu cel mai important meci din viața de patron al Rapidului: 4-0 cu FCSB? „Sunt mai exagerat ca Nico și Victor”

. Acționarul majoritar al alb-vișiniilor, care consideră că derby-ul de sâmbătă a fost cel mai important meci din viața sa, a fost invitatul săptămânii la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , marțea, de la ora 13:30.

Cum a trăit Dan Șucu derby-ul Rapid – FCSB 4-0: „Mi se părea ușor penibil”

Dan Șucu este unul dintre artizanii victoriei de poveste a Rapidului în derby-ul cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat. Datorită acționarului majoritar al formației de sub podul Grant, partida cu roș-albaștrii

„Și împotriva unui rival tradițional, dar aproape orice meci. Prima dată când a intrat iar Rapid în prima ligă eram invitat de către Victor și Nico să vin la meciuri. Atunci eram implicat într-o oare care măsură în zona de juniori.

Și mă uitam la ei cum se transfigurau, cum sărbătoreau un gol, mi se părea chiar ușor penibil. Era parcă prea exagerat. Acum, în clipa de față, mă comport chiar mai exagerat decât ei atunci când am ocazia.

Eu mă mândresc oarecum cu ideea de a încerca să fiu mai echilibrat, de a încerca să nu iau decizii pe picior, rapide, de a fi totdeauna mai așezat, dar uite, când e vorba de un meci, nu reușeșc. Cred că sunt mai entuziast decât ăștia mici, ăștia tineri.

Dar nu mă deranjează. De afară poate că se vede ciudat, dar când ești acolo, pe stadion, lucrurile arată complet altfel”, a declarat Dan Șucu, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”.

Dan Șucu a dezvăluit ce superstiție au el și soția sa, Diana, când giuleștenii marchează un gol sau obțin o victorie. „Există o obișnuință pe care o avem. Întâi ne îmbrățișăm cu Victor și cu Nico și apoi în familie. Deci, întâi treaba și apoi familia”, a adăugat acționarul majoritar al Rapidului.

Ce a învățat Șucu după ultima victorie cu FCSB

Dan Șucu a comentat și , după corecția pe care Rapid a aplicat-o FCSB-ului. „(n.r. – Arogant după meci?) Sper că nu. Foarte fericit după un meci, dar fericirea asta durează o zi. Începând de a doua zi începe îngrijorarea pentru următorul meci.

Avem experiența faptului că după ce am câștigat 2-1 pe Arena Națională am avut o sincopă. În mod cert am învățat din acea greșeală și toate meciurile de acum înainte vor fi tratate cu maximă seriozitate”, a conchis Șucu.

