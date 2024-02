Cum a văzut George Copos relația ta cu Alexandra? Răspunsul lui Lobonț face toți banii. Ce făcea patronul când pierdea Rapidul

Bogdan Lobonț s-a iubit cu Alexandra Copos, fiica fostului patron de la Rapid București, și a mărturisit că acesta nu s-a opus relației. „Pisica” a dezvăluit și de ce George Copos a refuzat să vorbească cu el după transferul la Ajax și ce facea acesta când giuleștenii pierdeau.

iar tatăl acesteia ține mult la el în continuare. „Pisica" a spus la „Suflet de rapidist" că fostul patron de la Rapid a refuzat să vorbească cu el în primele 3 luni după transferul la Ajax.

„Nu știu cum a văzut-o el, chiar nu știu. De opus nu s-a opus niciodată. Multă lume l-a catalogat ca și o persoană care nu e darnică, cu mine nu a fost așa. O persoană extraordinară, sufletist și rapidist. Nu spun când pierdea Rapid, când făcea egal Rapid nu ieșea din casă.

Când am plecat de la Rapid la Ajax nu a vorbit cu mine 3 luni de zile. Îl sunam, îmi răspundea și zicea nu vreau să vorbesc cu tine și închidea. Am plecat în martie, am vorbit cu el în iunie când am venit în vacanță înainte de EURO, atunci am reușit să vorbesc cu el.

Sunt convins că a ținut foarte mult la mine și ține în continuare, nea George Copos”, a declarat Bogdan Lobonț la „Suflet de rapidist”, emisiune în direct pe site-ul în direct în fiecare zi de marți, de la ora 13:30.

Ce a spus Bogdan Lobonț despre debutul lui Marian Aioani: „Totul a plecat de la el”

din derby-ul cu Dinamo București pe Arena Națională. Acesta a scos în evidență rolul său important la reușita de 1-0 a lui Papeau în fața „câinilor roșii”.

„A avut o prestație consistentă, cu ceva emoții la început de joc ceea ce este absolut normal. Nu este confortabil să schimbe echipă, să intri direct titular și aceste emoții au fost perfect normale. Ceea ce a avut de rezolvat a rezolvat și a făcut-o chiar foarte bine.

Dacă e să analizăm primul gol pe care l-am marcat, totul pleacă de la el. La golul lui Papeau, totul pleacă de la el, de ce? Intrând în posesia mingii a ridicat capul, s-a uitat în față a văzut că sunt două dueluri de 1 contra 1, a jucat mingea vertical așezată pentru Hassani, a intrat El Sawy pasă pentru Papeau și gol.

Totul a plecat de la el, este un lucru pozitiv. Oricum el este unul dintre portarii care are un joc de picior mult peste medie și datorită faptului că vine de la o echipă unde caracteristica principală era posesie și construcția de la portar, dar ca toți ceilalți are și el mult de lucrat. Mai mult la detalii pe care sunt convins că împreună o să le punem la punct”, spune Lobonț.

