Cum arată acum Harry și Marv, hoții din Singur acasă. Ce s-a ales de cei doi actori după ce au jucat în celebrul film

Cum arată acum hoții din , producția cinematografică care este așteptată cu sufletul la gură în fiecare an în perioada Crăciunului atât de cei mici, cât și de cei mari. Ce s-a ales de cei doi actori după ce au jucat în celebrul film.

Cât de schimbați sunt hoții din pelicula Singur acasă. Ce fac în momentul de față Harry și Marv și în ce producții pot fi urmăriți

Harry și Marv, cei doi hoți din Singur acasă, se numără printre cele mai îndrăgite personaje, dovadă că oamenii sunt curioși să afle cât de schimbați sunt în prezent sau în ce pelicule au mai jucat ulterior actorii.

Joe Pesci, starul de origine italiano – americană, n-a mai jucat într-un număr foarte mare de filme după pelicula celebră, însă are câteva capodopere printre care se află: Casino, My Cousin Vinny (1992) și Lethal Weapon.

Vedeta s-a născut pe 9 februarie 1943 în Newark, New Jersey, mama sa fiind o coafeză cu jumătate de normă, în timp ce tatăl lucra ca barman și șofer de stivuitor. A intrat în lumea divertismentului ca și copil și la mijlocul anilor 1950 a jucat în prima sa producție, serialul fiind intitulat Star Time Kids.

A jucat în câteva pelicule, însă talentul său actoricesc a putut fi observat în adevăratul sens al cuvântului odată cu mega-popularul Home Alone (1990). Ulterior, a mai jucat în câteva filme datorită regizorului Martin Scorsese.

Din anul 2019 nu a mai apărut deloc la filmări și nu a mai făcut nicio producție. S-a retras din viața publică, în ciuda faptului că a fost nominalizat la premiile Oscar pentru trei dintre rolurile interpretate de-a lungul vieții sale.

Cum arată Marv din Singur acasă. Ce filme a mai făcut Daniel Stern

Cel de-al doilea hoț din Singur acasă, care i-a dat viață lui Marv, a fost mai norocos decât colegul de filmări. Daniel Stern a jucat în mai multe filme și seriale, făcându-se remarcat în Monk, The Next Three Days sau Whip It.

Starul american în vârstă de 65 de ani poate fi urmărit în A Christmas Story 2 (2012), Girlfriend in a Coma (2013) și Manhattan (2014). Ultima oară a jucat în serialul Shrill, care s-a difuzat în perioada 2019-2021.

„Am spus pentru mândria mea, nu, renunț”, a declarat Daniel Stern după ce a fost înlocuit de actorul Dan Roebuck, deși a fost prima alegere a regizorului, scrie . Se pare că suma primită era prea mică pentru două luni de filmare.

„Ce idiot am fost să las asta aproape să-mi scape. Aș fi spus «ooh, am ratat, de ce? O, din cauza mândriei mele». Slavă Domnului că s-au întors la mine!”, a mai adăugat vedeta, pentru aceeași sursă.

Producătorii au observat în cele din urmă că nu există chimie între Roebuck și Pesci și au decis să se reîntoarcă la Stern. Cei doi hoți din Singur acasă se înțelegeau de minune pe platourile de filmare, dovadă că au format un ”cuplu” pe măsură.