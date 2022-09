Cum arată Adela Popescu în costum de baie după trei sarcini. Imaginile pentru care i-a cerut acordul soțului

Cum arată frumoasa blondină în costum de baie după trei sarcini. Imaginile pentru care i-a cerut acordul soțului. Prezentatorul emisiunii Insula Iubirii se află în România împreună cu cei doi băieți mai mari, Alexandru și Andrei.

Adela Popescu, fotografii în costum de baie. Vedeta i-a cerut permisiunea lui Radu Vâlcan

Adela Popescu a distribuit o serie de fotografii în costum de baie, direct din Republica Dominicană, unde filmează pentru reality show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici. Cântăreața i-a cerut permisiunea partenerului de viață.

Vedeta are o siluetă impecabilă după trei sarcini. are trei băieți, cel mai mic dintre ei fiind Adrian. Lunile în care i-a purtat în pântece nu au lăsat mari semne pe trupul artistei.

Frumoasa blondină este în formă maximă și se simte foarte bine în propria piele, dovadă că a postat câteva imagini într-un costum de baie portocaliu, din două piese. Pozele par realizate pentru o ședință foto profesională datorită peisajului.

„AS. Acordul soțului”, a scris Adela Popescu în dreptul pozelor de pe , unde a primit peste 12.500 de aprecieri și numeroase comentarii de laudă.

„Rămâi un mister pentru mine: trei nașteri, make-ul de televiziune și totuși un trup și-un chip de 18 ani”, „Mulțumim soțului”, „Superbă”, „Draga mea”, „Ești foarte frumoasă și faptul că femeile ți-o spun, e fenomenal!”.



„Ești superbă, naturală, ai un corp… dificil în ziua de astăzi, mai ești și mamă de trei copii. Ce să zic, complimentele mele”, sunt o parte din comentariile primite de cântăreață de la internauți.

Adela Popescu, siluetă perfectă după 3 nașteri

Adela Popescu are o siluetă perfectă după 3 nașteri. Actrița nu ține niciun fel de regim și a eliminat rapid kilogramele în plus luate pe perioada sarcinilor. Blondina are o foarte bună, dar ține cont și de câteva trucuri.

Celebra prezentatoare de la Pro TV reușește un fel de fasting până la ora 12:00, când servește efectiv prima masă din zi.