Cum arată autorulota cu care Dana Rogoz și familia ei călătoresc de ani buni. Are două paturi și zonă de luat masa

Dana Rogoz a prezentat autorulota cu care ea și familia ei călătoresc de ani buni. Vedeta a amenajat-o după bunul plac pentru ca ea și cei dragi să se simtă ca acasă.

Cum arată autorulota cu care Dana Rogoz și familia ei călătoresc în diverse vacanțe

Acum ceva timp, , iar cei doi o folosesc destul de des în călătoriile lor. În luna de miere, cei doi au folosit acest mijloc de transport pentru a călători.

au petrecut o lună în autorulotă, de-a lungul Europei. După ce s-au născut copiii lor, Lia și Vlad, au avut asemenea vacanțe și cu ei.

Pentru a se bucura de tot confortul în călătoriile lor, Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au amenajat autorulota și au dotat-o cu ce au nevoie. Este destul de spațioasă, formată dintr-o masă și două canapele, care se transformă în pat.

În spatele autorulotei este zona în care dorm copiii. Actrița și partenerul ei de viață au încercat să facă totul cât mai practic pentru a putea avea spațiu mai mult.

Vesela și diverse accesorii se află în sertarele și dulapurile din autorulotă. Pentru a se simți ca acasă, Dana Rogoz a decorat-o cu flori, ornamente, dar și cu un covor foarte frumos.

Dana Rogoz și familia sa au petrecut noaptea în autorulotă, înainte de vacanță

De Paște, Dana Rogoz și familia ei plănuiesc să plece la drum cu acest mijloc de transport. Cei patru au petrecut o noapte în autorulotă, chiar în fața grădiniței unde merge Lia.

“S-a întâmplat ca azi să am o filmare cu autorulota. Și dacă tot am echipat-o corespunzător și am pregătit-o pentru vacanța de Paște, Radu și cu mine ne-am decis, spontan, că ar fi drăguț că în noaptea această să dormim în ea.

Nu aveam timp să plecăm din București cu copiii, așa că doar am pornit autorulota din fața casei și am ‘călătorit’ până la grădiniță Liei, adică la circa 5 minute de mers cu ea.

Și iată cum în noaptea aceasta vom dormi în fața grădiniței! Am făcut asta și când era Vlad mic, la aceeași grădiniță”, a spus Dana Rogoz pe pagina de .

În acest fel, nu au mai fost nevoiți să se grăbească dimineața, așa că s-au bucurat de momentele petrecute împreună. Ambii copii au fost entuziasmați de seara petrecută în autorulotă.

“Eram supărați că întârziam tot timpul, așa că am zis că în felul acesta, dormind în fața grădiniței în autorulotă, în sfârșit vom fi și noi o dată primii! Așa și cu Lia acum.

Am luat cina, ne-am schimbat în pijamale, am făcut patul, i-am citit ceva lui Vlad, care a adormit deja, mai trebuie doar să o adormim și pe Lia, care e foarte entuziasmată de această seară cu totul inedită. Iar mâine dimineața ne vom trezi la ora obișnuită, dar nu vom fi pe grabă deloc”, a continuat Dana Rogoz.