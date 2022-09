Cum arăta Bia Khalifa înainte de operațiile estetice. Ce intervenții are concurenta de la Sunt celebru, scoate-mă de aici

Cum arăta frumoasa blondină înainte de operațiile estetice. Ce intervenții are concurenta de la Pro TV, pe numele său real Bianca Neculai. Vedeta are 23 de ani și a terminat numai 8 clase, fiind un personaj controversat.

Ce aspect avea Bia Khalifa de la Sunt celebru, scoate-mă de aici înainte de intervenții. Ce operații are

Ce aspect avea Bia Khalifa înainte de a apela la operații estetice. Care sunt intervențiile pe care și le-a făcut până acum , care a avut premiera pe 4 septembrie 2022.

ADVERTISEMENT

Vedeta, care a fost , le-a arătat tuturor câteva imagini de pe vremea când era complet naturală. Tânăra nu ascunde faptul că a ajuns la bisturiu de câteva ori pentru a se simți bine în propria piele.

Una dintre intervențiiile estetice suferite de blondină este cea de rinoplastie, care nu a fost un simplu moft, ci a fost realizată și din motive medicale. În plus, Bia Khalifa și-a mărit buzele cu acid hialuronic.

ADVERTISEMENT

„Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes.

Am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza”, a mărturisit concurenta de la Sunt celebru, scoate-mă de aici, notează .

ADVERTISEMENT

Bia Khalifa vrea să renunțe la silicoane

Kia Khalifa și-a mărit bustul după ce lumea din jur i-a spus de nenumărate ori că nu are sâni. Acum ar vrea să-și scoată silicoanele, dar momentan nu este foarte hotărâtă. Totodată, vedeta și-a eliminat grăsimea din zona abdominală.

„Am implanturi, am făcut și lipo abdominal și mi-am băgat puțină grăsime în șolduri și urmează să-mi bag și în fese. Vreau să-mi scot și silicoanele, nu știu de ce le-am pus. Îmi zicea lumea că nu am sâni”, a completat blondina, mai arată sursa citată mai sus.

ADVERTISEMENT

Următoarea intervenție chirurgicală de pe lista concurentei de la Pro TV este mărirea posteriorului, dar încă nu a stabilit o dată cu medicul estetician.