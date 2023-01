Cum arăta Carmen Grebenișan înainte de operațiile estetice. Câte intervenții și-a făcut Faimoasa de la Survivor România

Carmen Grebenișan este totodată și una dintre vedetele care a acceptat provocarea Survivor România 2023.

Câte operații estetice are Carmen Grebenișan

. Până atunci însă, să aflăm câteva lucruri despre Carmen Grebenișan.

Influencerița a apelat nu de puține ori la ajutorul medicului estetician, iar unele intervenții sunt cât se poate de vizibile. Cum arăta însă aceasta înainte de operațiile estetice? Aflăm imediat.

Când vine vorba de operații estetice, Carmen Grebenișan nu este deloc reținută.

De asemenea, Carmen Grebenișan și-a injectat și acid hialuronic în buze, lucru care oricum este destul de vizibil.

Despre operația de mărire a sânilor, influencerița povestea că acest lucru i-a crescut încrederea de sine. Pe de altă parte, a fost destul de dificil să se acomodeze cu noua ei statură, însă iată că în final, efortul a meritat.

”Îmi amintesc asta. În următorul moment m-am trezit, auzeam voci în stânga şi-n dreapta şi primul lucru la care m-am gândit a fost să mă uit să văd (n.red, spre implanturi). Am zis: Doamne, nu-mi vine să cred că am trecut şi prin asta. Eram deja foarte încrezătoare în mine, nu-mi mai păsa de nimic.

Când m-am ridicat de pe pat am simţit că am doi bolovani în loc de sâni, efectiv am crezu că o să-mi pice sânii, îi ţineam întruna cu mâna.”, a povestit Grebenișan în cadrul unui interviu mai vechi.

Lecția primită de Carmen Grebenișan după Asia Express

Amintim că deși acum se bucură de o viață de vis, în trecut, vedeta s-a luptat cu anxietatea. Cel mai mult a ajutat-o experiența Asia Express în acest sens.

Mai exact, odată întoarsă din competiție, Carmen Grebenișan și-a dat seama că nu a mai avut crize de anxietate și de asemenea nu mai era nici stresată.

Mai apoi, vedeta a realizat că telefonul său era un factor stresant pentru ea. Tot atunci, influencerița le dezvăluia fanilor săi că va face tot posibilul să evite utilizarea acestuia, măcar în weekend.