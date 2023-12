Cum arată, de fapt, părinții reali ai lui Kevin din Singur Acasă. Fratele lui Macaulay Culkin a jucat și el în filmul adorat de toți românii

Cum arată părinții reali ai lui Kevin din Singur Acasă. Kieran, fratele mai mic al celebrului actor, a jucat în filmul pe care toți românii îl adoră.

Cum arată și cine sunt părinții reali ai lui Macaulay Culkin, Kevin din Singur Acasă

Macaulay Culckin a devenit cunoscut în anii ’90, încă de la o vârstă fragedă, după ce a jucat în și Singur Acasă 2: Pierdut în New York” (1992), dar și în comedia Richie Rich (1994).

Christopher Cornelius “Kit” Culkin și Patricia Brentrup, părinții actorului, au început să-i gestioneze acestuia cariera, dar și pe cea a fraților lui, Kieran și Rory Culkin.

a câștigat mulți bani datorită celebrului rol, lucru care a provocat probleme în familie. Părinții actorului erau împreună din 1974, dar nu s-au căsătorit niciodată. În 1995, însă, au pus capăt relației.

Tatăl lui Macaulay Culkin a fost și el actor și a jucat în câteva piese de teatru în anii ’60. A avut și un rol de dansator în filmul West Side Story, în 1961. În 1974, a cunoscut-o pe Patricia Brentrup și s-au mutat în New York City după ce și-au început relația.

Macaulay Culkin este al treilea dintre cei șapte copii ai cuplului și s-a născut pe 26 august 1980. Înainte de succesul pe care actorul l-a avut cu Singur Acasă, Kit Culkin și Patricia Brentup au avut probleme cu banii.

Tatăl actorului a lucrat o vreme ca șofer de taxi, apoi a devenit sacristan la o biserică catolică din Upper East Side, New York City. Patricia Brentrup era operator de telefonie. Toată familia locuia într-un apartament mic, unde cinci copii dormeau într-o cameră cu cinci paturi suprapuse.

După ce au întâlnit un vecin care era director de scenă la un teatru, mai târziu l-au cunoscut pe directorul de distribuție Billy Hopkins, care i-a oferit primul lor lui Macaulay Culkin, în drama Rocket Gibraltar (1988).

La puțin timp, acesta a obținut și alte roluri, printre care și pe cel al lui Kevin McCallister. Ulterior, după ce filmele i-au adus încasări destul de mari, familia s-a mutat din apartament, dar după doi ani.

Fratele lui Macaulay Culkin a jucat și el în Singur Acasă

Kieran, fratele lui Macaulay Culkin, a avut și el un rol în Singur Acasă și în Singur Acasă 2: Pierdut în New York, unde l-a interpretat pe Fuller, vărul lui Kevin.

Alături de Macaulay, Kieram a mai jucat și în filmul Only the Lonely. A avut roluri în alte producții, cum ar fi Father of the Bride, Father of the Bride Part II, She’s All That sau Scott Pilgrim vs. the World. Are un rol și în drama Succession, de pe HBO.

Rory, fratele mai mic al lui Macaulay, a interpretat versiuni mai tinere ale acestuia în câteva proiecte. Printre acestea se numără Richie Ricjh și Igby Goes Down. A jucat în mai multe filme, cum ar fi Scream 4 sau Under the Banner of Heaven.

Macaulay Culkin și frații săi au fost crescuți mai mult de mama lor după despărțirea de Kit Culkin. După 30 de ani în New York, Patricia Brentrup s-a căsătorit și s-a mutat la o fermă din statul Montana.

Relația dintre Macaulay Culkin și tatăl său a fost una tensionată. Actorul a spus despre părintele său că era abuziv “fizic și psihic”, notează . De multe ori, acesta a fost presat de tatăl său să muncească cât mai mult, după cum a susținut în cadrul unui interviu.

În plus, tatăl îi gestiona finanțele lui Macaulay Culkin. Abia după despărțirea părinților, actorul a aflat câți bani câștiga, de fapt. După aceea, a ales să-și gestioneze singur banii, cu ajutorul unui executor judecătoresc.

Atât Macaulay Culkin, cât și frații săi nu au o relație bună cu tatăl lor, pe care nu l-au văzut de ani buni. În prezent, actorul din Singur Acasă este căsătorit cu Brenda Song, actriță și fostă vedetă Disney. Cei doi sunt împreună de mai bine de cinci ani și au doi copii.

La rândul său, și Kieran Culkin este căsătorit. Actorul și soția sa, Jazz Charton, și-au unit destinele în 2014. Au, de asemenea, doi copii, o fată și un băiat.