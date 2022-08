Cum arată iubita lui Mihai Mitoșeru. O blondă superbă i-a furat inima prezentatorului

Mihai Mitoșeru iubește din nou! Cum arată noua iubită a prezentatorului TV, după divorțul de Noemi.

Cum arată iubita lui Mihai Mitoșeru

și este foarte discret în ceea ce o privește pe noua lui parteneră de viață. Cei doi au fost filmați în ipostaze tandre pe străzile din Capitală.

ADVERTISEMENT

Imaginile cu cei doi iubiți pot fi văzute , iar din câte se observă, Mihai Mitoșeru este foarte protectiv cu noua sa cucerire și are grijă ca aceasta să aibă parte de toată atenția lui.

Deja prietenii lui Mihai Mitoșeru o cunosc pe noua lui iubită deoarece aceștia doi au ieșit împreună cu mai mulți prieteni comuni la un restaurant de lux. Mihai Mitoșeru a stat lângă noua lui iubită, cu care a discutat îndelung la un pahar de vin, scrie Spynews.

ADVERTISEMENT

Mihai Mitoșeru este foarte atent cu noua lui iubită, motiv pentru care i-a deschis portiera mașinii atunci când au plecat de la restaurantul respectiv.

Mama lui Mihai Mitoșeru l-a dat de gol

Mihai Mitoșeru nu a dat prea multe detalii despre noua lui relație și nu a vrut să facă publică identitatea femeii cu care se iubește, dar a declarat că toate lucrurile sunt la început de drum.

ADVERTISEMENT

Mama prezentatorului TV declara pentru Fanatik că și atunci când l-a confruntat pe acesta cu privire la informațiile apărute în presă despre noua lui iubită, Mihai Mitoșeru a liniștit-o pe mama lui, Camelia Mitoșeru, spunându-i că atunci când va avea ceva de zis, îi va comunica.

”Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai. Nici măcar nu am vorbit cu el despre vreo fată. Așa cum auziți, nu știu absolut nimic, am aflat și eu de la televizor.

ADVERTISEMENT

L-am sunat și l-am întrebat. Dar mi-a spus așa: `Mamă, dacă aveam ceva să îți spun, îți spuneam`. De aia cred că nu e ceva pe care să îmi prezinte, încă. Nu știu nimic despre nimic, chiar așa e!”, a precizat Camelia Mitoșeru, în exclusivitate pentru FANATIK.